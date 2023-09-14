Фредерик Вассер: «Ферстаппен не допустил ни одной ошибки за два года»

Фредерик Вассер полагает, что Макс Ферстаппен не ошибался два года.

«Конечно, меня впечатляет мегатемп [« »]. На любых трассах от Монцы до Монако команда показывает скорость, и это впечатляет.

Но, думаю, больше всего меня впечатляет Макс. Речь не только до десяти последних гонках, а о последних двух годах. Я бы сказал, что он не допустил ни единой ошибки.

Разумеется, проще не ошибаться, когда у тебя есть запас и так далее. Но даже в таких обстоятельствах он способен очень хорошо контролировать ситуацию.

В таких гонках [как на ] он впечатляет больше всего. Он не допустил ни одной ошибки за более чем два сезона. Просто мега.

Я ожидал, что Макс ошибется под давлением или в борьбе, однако этого вновь не произошло. Попробуем снова. Надо немного прибавить, оставаться рядом с двумя машинами «Ред Булл» – это лучший способ сражаться с ними и оказать давление», – сообщил руководитель « ».

Макс Ферстаппен: «Я выступаю в «Ф-1» не ради того, чтобы доказать, что тоже вхожу в число великих пилотов»