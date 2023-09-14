Фредерик Вассер: «Ферстаппен не допустил ни одной ошибки за два года»
Фредерик Вассер полагает, что Макс Ферстаппен не ошибался два года.
«Конечно, меня впечатляет мегатемп [«Ред Булл»]. На любых трассах от Монцы до Монако команда показывает скорость, и это впечатляет.
Но, думаю, больше всего меня впечатляет Макс. Речь не только до десяти последних гонках, а о последних двух годах. Я бы сказал, что он не допустил ни единой ошибки.
Разумеется, проще не ошибаться, когда у тебя есть запас и так далее. Но даже в таких обстоятельствах он способен очень хорошо контролировать ситуацию.
В таких гонках [как на Гран-при Италии] он впечатляет больше всего. Он не допустил ни одной ошибки за более чем два сезона. Просто мега.
Я ожидал, что Макс ошибется под давлением или в борьбе, однако этого вновь не произошло. Попробуем снова. Надо немного прибавить, оставаться рядом с двумя машинами «Ред Булл» – это лучший способ сражаться с ними и оказать давление», – сообщил руководитель «Феррари».
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А в Венгрии покрутил пончик и ничего никто даже не обратил внимание потому что РБ способен выигрывать даже с такими ошибками.
В той же Испании вместе с Максом в гравий уехал и Сайнс и его Феррари сразу стала ехать на 0,5 секунды медленнее из-за повреждений,а РБ Макса ехала будто ничего не было.