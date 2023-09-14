Фредерик Вассер: «Ферстаппен не допустил ни одной ошибки за два года»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Авто

Фредерик Вассер полагает, что Макс Ферстаппен не ошибался два года.

«Конечно, меня впечатляет мегатемп [«Ред Булл»]. На любых трассах от Монцы до Монако команда показывает скорость, и это впечатляет.

Но, думаю, больше всего меня впечатляет Макс. Речь не только до десяти последних гонках, а о последних двух годах. Я бы сказал, что он не допустил ни единой ошибки.

Разумеется, проще не ошибаться, когда у тебя есть запас и так далее. Но даже в таких обстоятельствах он способен очень хорошо контролировать ситуацию.

В таких гонках [как на Гран-при Италии] он впечатляет больше всего. Он не допустил ни одной ошибки за более чем два сезона. Просто мега.

Я ожидал, что Макс ошибется под давлением или в борьбе, однако этого вновь не произошло. Попробуем снова. Надо немного прибавить, оставаться рядом с двумя машинами «Ред Булл» – это лучший способ сражаться с ними и оказать давление», – сообщил руководитель «Феррари».

Макс Ферстаппен: «Я выступаю в «Ф-1» не ради того, чтобы доказать, что тоже вхожу в число великих пилотов»

12 комментариев

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Сергей Богатырёв
То на траву вылетит, то пончик крутанет, то стену гаража зацепит. Вассер совсем плох стал, ничего не помнит.
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alex1382
Ответ Сергей Богатырёв
То на траву вылетит, то пончик крутанет, то стену гаража зацепит. Вассер совсем плох стал, ничего не помнит.
может он имел ввиду ошибки, которые приводят к сходам?
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Фанат спорта01
Сингапур прошлого года?
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Комментарий удален пользователем
ну так в Испании из-за вылета в гравий и последующей езды за Расселом потерял около 20секунд.
А в Венгрии покрутил пончик и ничего никто даже не обратил внимание потому что РБ способен выигрывать даже с такими ошибками.
В той же Испании вместе с Максом в гравий уехал и Сайнс и его Феррари сразу стала ехать на 0,5 секунды медленнее из-за повреждений,а РБ Макса ехала будто ничего не было.
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Рнпрл Аари
То ли психологические игры от Вассера, то ли и правда не помнит. Но ошибки были хоть немного, в основном незначительные, единственная крупная ошибка стоившая очков это Сингапур
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Тимур Алиев
Чисто на вскидку,как только конкуренция губастик косячит, вспоминаю Сингапур прошлого года , там косяк на косяке, дальше пойдём Бразилия , там картонный чудил не меньше , Сайнса выбил, Хэма вытолкнул, по-моему ему еще штраф дали.как только конкуренция фальшивый самовозник, сразу чудит, а так да на самовозе, впереди всех без борьбы даже от напарника , какие нафиг ошибки
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alex1382
Ответ Фанат спорта01
ну так в Испании из-за вылета в гравий и последующей езды за Расселом потерял около 20секунд. А в Венгрии покрутил пончик и ничего никто даже не обратил внимание потому что РБ способен выигрывать даже с такими ошибками. В той же Испании вместе с Максом в гравий уехал и Сайнс и его Феррари сразу стала ехать на 0,5 секунды медленнее из-за повреждений,а РБ Макса ехала будто ничего не было.
в гравий можно по разному заехать, так же как и в стену ушататься или наехать на обломок. У кого то не будет последствий, а у кого то сразу темп уйдёт
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Дмитрий Фурсов
С момента 3 сегмента квалы гран-при СА 2021 2 года еще не прошло
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А_что_случилось?
Для ошибок существует Фырари. Роли распределены.
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
Сингапур прошлого года?
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Paninaro
Ответ Тимур Алиев
Чисто на вскидку,как только конкуренция губастик косячит, вспоминаю Сингапур прошлого года , там косяк на косяке, дальше пойдём Бразилия , там картонный чудил не меньше , Сайнса выбил, Хэма вытолкнул, по-моему ему еще штраф дали.как только конкуренция фальшивый самовозник, сразу чудит, а так да на самовозе, впереди всех без борьбы даже от напарника , какие нафиг ошибки
Всё верно. Стоит Ньюи облажаться с болидом, и мы увидим того же голландского крашера, кем он и был до 22/23.
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