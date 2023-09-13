Макс Ферстаппен: «Я выступаю в «Ф-1» не ради того, чтобы доказать, что тоже вхожу в число великих пилотов»

Пилот « » высказался о своей рекордной победной серии.

Ферстаппен на данный момент выиграл десять гонок подряд и установил новый рекорд «Формулы-1». При этом если в руководстве «Ред Булл» остались довольны самим фактом рекордной серии, то босс «Мерседеса» Тото Вольфф назвал его малозначительным рекордом «для Википедии».

«У каждого может быть свое мнение на этот счет, но я смотрю на все это иначе. Я выступаю в «Формуле-1» не ради того, чтобы доказать, что тоже вхожу в число всех этих великих пилотов. Я здесь просто ради того, чтобы просто делать все, что в моих силах, и побеждать как можно чаще, когда мне представляется такая возможность.

В данный момент я просто получаю большое удовольствие от управления нашим болидом. При этом каждый Гран-при не может проходить гладко – каждый раз есть что-то, к чему нужно адаптироваться, какие-то вещи нужно оптимизировать. В каком-то смысле можно сказать, что пилотируешь ты на автомате, но также это связано с опытом, который ты постоянно приобретаешь», – рассказал Ферстаппен.

Вечные рекорды «Ф-1» – 11 достижений, которые нельзя побить