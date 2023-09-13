Макс Ферстаппен: «Я выступаю в «Ф-1» не ради того, чтобы доказать, что тоже вхожу в число великих пилотов»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своей рекордной победной серии.

Ферстаппен на данный момент выиграл десять гонок подряд и установил новый рекорд «Формулы-1». При этом если в руководстве «Ред Булл» остались довольны самим фактом рекордной серии, то босс «Мерседеса» Тото Вольфф назвал его малозначительным рекордом «для Википедии».

«У каждого может быть свое мнение на этот счет, но я смотрю на все это иначе. Я выступаю в «Формуле-1» не ради того, чтобы доказать, что тоже вхожу в число всех этих великих пилотов. Я здесь просто ради того, чтобы просто делать все, что в моих силах, и побеждать как можно чаще, когда мне представляется такая возможность.

В данный момент я просто получаю большое удовольствие от управления нашим болидом. При этом каждый Гран-при не может проходить гладко – каждый раз есть что-то, к чему нужно адаптироваться, какие-то вещи нужно оптимизировать. В каком-то смысле можно сказать, что пилотируешь ты на автомате, но также это связано с опытом, который ты постоянно приобретаешь», – рассказал Ферстаппен.

Вечные рекорды «Ф-1» – 11 достижений, которые нельзя побить

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
enot_max
Как бы тапочка ни хейтили, надо все таки признать, что он вЕлик.
Это я как фанат совершенно других пилотов говорю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Боков
А ведь есть шансы догнать великих и стать одним из них. Пока пилот и машина едины и выжимают максимум, очень много шансов встать в один ряд с великими. я не поклонник Макса, но всë может произойти 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Багира!
Ответ enot_max
Как бы тапочка ни хейтили, надо все таки признать, что он вЕлик. Это я как фанат совершенно других пилотов говорю
Не надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий