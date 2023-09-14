Герхард Бергер: «Кто прервет серию «Ред Булл»? Хэмилтон, пожалуй»

Герхард Бергер высказался о том, кто может помешать «Ред Булл» в 2023-м.

Чемпионы мира выиграли 15 подряд, Макс Ферстаппен – десять этапов кряду. Экс-гонщик «Ф-1» поделился мыслями о доминировании «Ред Булл» и параллелях с его временем.

– Вернемся в 1988-й. «Макларен» выиграл 15 из 16 гонок. Лишь в Монце вам удалось одержать победу за «Феррари» и прервать серию « ». В 2023-м «Ред Булл» пока непобедим. Звучит знакомо, не так ли?

– Может, стоит вернуться в прошлое и выиграть еще гонки (смеется). Нынешний сезон сильно напоминает мне 1988-й. «Макларен» доминировал, за команду выступали топ-гонщики в лице и , у нее была топ-машина. Она была по-настоящему непобедимой. Тем не менее, в Монце удалось выиграть.

– У кого больше всего шансов «провернуть Бергера» в этом году и победить «Ред Булл»?

– Трудно сказать. Если убрать Макса, будет суперчемпионат: плотный пелотон, сражение четырех команд. Иногда « » в хорошей форме, иногда «Астон Мартин», «Макларен» или «Мерседес». Льюис Хэмилтон – тот пилот, который точно знает, что делать, когда настает подходящий момент. Пожалуй, он это сделает.

– Что ему посоветуете?

– Всегда быть готовым. И оказываться как можно выше на решетке.

– Наблюдаем ли мы старт новой эпохи? Себастьян Феттель доминировал с «Ред Булл» до 2013-го, потом «Мерседес» с Хэмилтоном. Настала ли эра Ферстаппена?

– Макс на вершине. Не так давно люди называли Льюиса лучшим пилотом. Теперь, думаю, многие считают лучшим Макса. Я тоже.

Герхард Бергер: «Рано или поздно серия закончится. Но если им удастся провести идеальный сезон – я порадуюсь за «Ред Булл»

Макс Ферстаппен: «Я выступаю в «Ф-1» не ради того, чтобы доказать, что тоже вхожу в число великих пилотов»