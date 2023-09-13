Герхард Бергер: «Рано или поздно серия закончится. Но если им удастся провести идеальный сезон – я порадуюсь за «Ред Булл»

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер оценил шансы команды выиграть все гонки в нынешнем сезоне.

Бергер считает, что шанс на идеальный сезон существует, но уверен, что в скором времени успешная серия « » и Ферстаппена закончится:

«Макс не допускает ошибок, команда отлично проводит пит-стопы, все складывается так, как нужно «Ред Булл», и у команды не возникает технических проблем.

Тем не менее, рано или поздно эта победная серия закончится. Если команде все же удастся провести идеальный сезон? Я просто порадуюсь за «Ред Булл». Но вообще, если вынести за скобки, мы бы сейчас наблюдали за чрезвычайно интересным чемпионатом».

Бергер добавил, что видит много общего у Ферстаппена и , с которым тот выступал в свое время в «Ф-1»:

«Макс сильно напоминает мне Сенну. Будь то быстрая или медленная трасса, дождь или в сухую погоду, первая или вторая практика: Макс всегда впереди! Все, что он делает, напоминает сильно напоминает мне то, как в то время действовал Сенна».

Герхард Бергер: «Ферстаппен и Сенна уникальные гонщики – лучшие из всех, что я видел за последние 50 лет»