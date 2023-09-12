Условия победы «Ред Булл» в Кубке конструкторов на Гран-при Сингапура
«Ред Булл» может оформить победу в командном зачете по итогам сезона-2023 в ближайшие выходные, за семь этапов до завершения чемпионата.
Гран-при Сингапура пройдет с 15 по 17 сентября.
Для того, чтобы завершить оформить Кубок конструкторов, команде из Милтон-Кейнса необходимо завершить гонку на первой и второй позициях и рассчитывать на ошибки соперников из «Мерседеса». Перед уик-эндом разница между лидирующими коллективами составляет 310 очков (583 против 273).
«Ред Булл» выиграет титул, если:
- Гонщики «Ред Булл» финишируют на первом и втором местах с быстрейшим кругом, а «Мерседес» заработает одно очко или менее
- Гонщики «Ред Булл» финишируют на первом и втором местах без быстрейшего круга, а «Мерседес» не заработает очки
Командный титул станет для австрийцев вторым подряд и шестым в истории.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не выиграет чемпионство как минимум до Гран-при Японии.
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