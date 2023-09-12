Условия победы «Ред Булл» в Кубке конструкторов на Гран-при Сингапура

«Ред Булл» может оформить победу в командном зачете по итогам сезона-2023 в ближайшие выходные, за семь этапов до завершения чемпионата.

пройдет с 15 по 17 сентября.

Для того, чтобы завершить оформить Кубок конструкторов, команде из Милтон-Кейнса необходимо завершить гонку на первой и второй позициях и рассчитывать на ошибки соперников из « ». Перед уик-эндом разница между лидирующими коллективами составляет 310 очков (583 против 273).

«Ред Булл» выиграет титул, если:

Гонщики «Ред Булл» финишируют на первом и втором местах с быстрейшим кругом, а «Мерседес» заработает одно очко или менее

Гонщики «Ред Булл» финишируют на первом и втором местах без быстрейшего круга, а «Мерседес» не заработает очки

Командный титул станет для австрийцев вторым подряд и шестым в истории.

Пилот «Ред Булл» не выиграет чемпионство как минимум до .

Вечные рекорды «Ф-1» – 11 достижений, которые нельзя побить

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс превзошел мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд