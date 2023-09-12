Условия победы «Ред Булл» в Кубке конструкторов на Гран-при Сингапура

Теги Гран-при Японии Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» может оформить победу в командном зачете по итогам сезона-2023 в ближайшие выходные, за семь этапов до завершения чемпионата.

Гран-при Сингапура пройдет с 15 по 17 сентября.

Для того, чтобы завершить оформить Кубок конструкторов, команде из Милтон-Кейнса необходимо завершить гонку на первой и второй позициях и рассчитывать на ошибки соперников из «Мерседеса». Перед уик-эндом разница между лидирующими коллективами составляет 310 очков (583 против 273).

«Ред Булл» выиграет титул, если:

  • Гонщики «Ред Булл» финишируют на первом и втором местах с быстрейшим кругом, а «Мерседес» заработает одно очко или менее
  • Гонщики «Ред Булл» финишируют на первом и втором местах без быстрейшего круга, а «Мерседес» не заработает очки

Командный титул станет для австрийцев вторым подряд и шестым в истории.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не выиграет чемпионство как минимум до Гран-при Японии.

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5 комментариев

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Рнпрл Аари
Да нее, 90% что это будет в Японии
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Alex_nder
Если верить словам Макса, трасса в Сингапуре не подходит Ред Булл. Но даже если Макс и выиграет гонку, совсем не уверен в Пересе и 2го места. Так что Япония однозначно :)
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RusSt
Главное развлечение ф1 - Занимательная математика. Начинается почти каждый сезон после перерыва
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Ева без Адама
Возьмут оба титула в Японии, похоже.
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Мурад Гамидов
Ответ Ева без Адама
Возьмут оба титула в Японии, похоже.
Макс вряд ли. Это нужно чтобы Перес провалил обе гонки. Скорее всего в Катаре станет чемпом
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