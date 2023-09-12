Руководитель «Астон Мартин»: «Повезло, что «Альпин» раздула из возраста Алонсо такую историю»

Руководитель «Астон Мартин» высказался о возрасте Фернандо Алонсо и «Альпин».

Французская команда не решилась заключать долгосрочное соглашение с испанцем, которому в 2023-м исполнилось 42 года, и в итоге двукратный чемпион мира оказался в коллективе под управлением Майка Крака.

– Каким было ваше первое впечатление от ? Оправдались ли ожидания?

– Я был во многих смыслах приятно удивлен, все было очень и очень позитивно. Во-первых, у тебя есть ожидания, когда пилот с 350 гонками, двумя титулами и 32 победами переходит из четвертой команды на бумаге в седьмую. Я с таким уже сталкивался. В « » приходил , чемпион мира.

И я считал, что будет очень тяжело. Но с первого же дня все оказалось иначе. Чувствовались позитивная энергия, максимальная целеустремленность, и это двигало нас вперед. Он думал не только о себе, а обо всей команде. Могу лишь сказать, что меня с самого начала поразил его подход, энергия, влияние на команду. Если откровенно, это трудно описать словами.

– Он сам говорит о том, что стал получать больше удовольствия от работы. Но мне все равно кажется, что то, как он интегрировался в команду, жизнерадостный настрой, роль лучшего напарника для [Стролла] – просто очень умный ход.

– Нет, я полагаю, он многое переосмыслил за два года вне «Формулы-1». К примеру, он говорит: «Я понял, что отношения с прессой тоже [важны]». Он это осознал как болельщик.

Я считаю, что время вне «Формулы-1» сделало его другим человеком. Это как две разные личности. Он очень взрослый пилот, который наслаждается своим делом. Он очень умен – не знаю, расчет ли это. Не думаю, что можно всегда действовать по расчету. Мне кажется, он в целом очень дружелюбный человек. Он очень любит соревноваться, но в то же время является весьма зрелым, нацеленным на сотрудничество человеком. Если бы я давал интервью десять лет назад, может, это не соответствовало бы действительности.

– Вам удавалось избежать вопрос возраста при общении с медиа. Но, вероятно, « » – его последняя команда в «Формуле-1», и ему решать, как долго здесь оставаться?

– Конечно, я не принимаю решение в одиночку. У нас есть Лоренс [Стролл], Мартин [Уитмарш], мы обсуждаем такие вещи. В то же время, учитывая его уровень, [возраст –] это просто число.

На мой взгляд, при должной дисциплине и мотивации все работает без проблем. Есть примеры Валентино Росси или теннисистов вроде Роджера Федерера, которые провели очень длительные карьеры.

Я видел гонщиков, которым даже не исполнилось 30, и они говорили, что достигли всего, даже если успехи были небольшими. И есть [Алонсо] с грандиозной сосредоточенностью, грандиозной целеустремленностью. У нас два пилота, они максимально сосредоточены, и мы фактически не думаем [о возрасте].

Вот что интересно. Думаю, нам повезло, что предыдущая команда раздула из этого такую историю. Это нам помогло.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?