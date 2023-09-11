Чжоу Гуаньюй: «Переговоры с «Альфа Ромео» приближаются к завершению»

Теги Формула-1 Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Авто

Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй рассказал о том, как идут переговоры по новому контракту.

По словам Чжоу, он уверен в том, что останется в команде в следующем сезоне:

«Все это затянулось чуть сильнее, чем я ожидал. Но я думаю, главным образом это связано с тем, что мы с «Альфа Ромео» вместе пытаемся разобраться в последних деталях сделки.

Что касается вопроса, скажем, почему вы до сих пор не подписали контракт – у меня нет ответа. Но мы продолжаем переговоры и приближаемся к завершению. Я счастлив в этой команде и был бы рад провести в ней еще много лет. Учитывая вектор развития, команду ждет светлое будущее».

Чжоу также прокомментировал слухи о том, что может потерять место из-за нехватки финансирования:

«У меня есть личные спонсоры. Не знаю, откуда взялись эти слухи. И я в любом случае не считаю, что могу столкнуться с нехваткой финансовых ресурсов.

Просто сейчас все не похоже на первый контракт в «Ф-1». Свой первый контракт в «Формуле-1» ты просто подписываешь, и все. Второй же контракт ты прорабатываешь более детально. И в целом мне беспокоиться не о чем. Мне не кажется, что с учетом моих выступлений на трассе я не заслуживаю места в «Формуле-1».

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