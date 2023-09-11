Босс «Рено»: «Истории о продаже «Альпин» – чепуха»
Лука де Мео опроверг слухи о продаже команды «Формулы-1» «Альпин».
Де Мео, занимающий пост исполнительного директора группы «Рено», заявил, что французский автопроизводитель способен достичь успеха в Гран-при.
«Я верю в проект «Альпин» в «Формуле-1». В то же время иногда люди из бизнеса полагают, что «Ф-1» работает так же. Это как предприниматель, который идет в политику, а политика устроена не так, как бизнес.
Для того, чтобы наладить «химию», достичь долгосрочного успеха, как «Ред Булл» или «Мерседес», нужно непрестанно трудиться, сохранять скромность, внедрять изменения. Это сложная игра. Мы это понимаем, и в теории у нас есть ресурсы, чтобы команда, которая получает довольно хорошее финансирование, стала успешной.
Истории о продаже команды – чепуха. «Ф-1» – такая же часть проекта «Альпин», как и гонки на выносливость и другие автоспортивные соревнования. Мы движемся вперед и должны расти», – сообщил менеджер.
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