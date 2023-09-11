Босс «Рено»: «Истории о продаже «Альпин» – чепуха»

Лука де Мео опроверг слухи о продаже команды «Формулы-1» «Альпин».

Де Мео, занимающий пост исполнительного директора группы « », заявил, что французский автопроизводитель способен достичь успеха в Гран-при.

«Я верю в проект «Альпин» в «Формуле-1». В то же время иногда люди из бизнеса полагают, что «Ф-1» работает так же. Это как предприниматель, который идет в политику, а политика устроена не так, как бизнес.

Для того, чтобы наладить «химию», достичь долгосрочного успеха, как « » или « », нужно непрестанно трудиться, сохранять скромность, внедрять изменения. Это сложная игра. Мы это понимаем, и в теории у нас есть ресурсы, чтобы команда, которая получает довольно хорошее финансирование, стала успешной.

Истории о продаже команды – чепуха. «Ф-1» – такая же часть проекта «Альпин», как и гонки на выносливость и другие автоспортивные соревнования. Мы движемся вперед и должны расти», – сообщил менеджер.

Гельмут Марко: «Андретти» нужно купить «Альпин», это пойдет на пользу всем»

«Альпин» заключила партнерское соглашение с Qatar Airways – логотипы компании появятся на шлемах гонщиков на Гран-при Катара