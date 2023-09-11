Нико Хюлькенберг: «Магнуссен быстр, но я быстрее. Я не самый легкий соперник в квалификациях, если уверен в машине»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Венгрии Себастьян Феттель Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Авто

Нико Хюлькенберг прокомментировал соперничество с Кевином Магнуссеном в «Хаасе».

Немецкий гонщик сообщил о взаимодействии с новым напарником, а также оценил его скорость.

– Расскажите чуть больше об отношениях с Кевином Магнуссеном.

– Они хорошие, очень хорошие. Венгрия-2017 далеко позади. На самом деле мы начали хорошо общаться с прошлого года. В Бахрейне я стоял на решетке рядом с Себом [Феттелем], и мое место было прямо перед Кевином. Так что я к нему подошел, протянул руку и в точности повторил те его слова («Оближи мои яйца, дорогуша» – Sports.ru). Ему это показалось очень забавным и потешным.

Можно сказать, тогда мы начали общаться – никак обид нет. На самом деле мы в похожих ситуациях, я вижу много параллелей. Мы оба уходили из «Ф-1» и вернулись, у обоих есть семьи, мы стали старше, несколько взрослее. Ноль трений.

– Насколько Кевин быстр?

– Он быстр, но я быстрее. Все мы быстры, и разрывы очень маленькие, так что мельчайшие детали могут оказывать громадное влияние на результат. Я чуть лучше освоился в машине в начале сезона, чувствовал себя увереннее и быстрее него. Потом ход набрал он, затем опять я.

Я чувствую себя уверенно в квалификациях, прямо сейчас я в отличной форме, потому что болид дает то, что мне нужно, и я могу выдавать довольно чистые круги. Если я ощущаю уверенность, то становлюсь не самым легким соперником на одном быстром круге.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

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