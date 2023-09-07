Нико Росберг: «В словах Хэмилтона о напарниках Ферстаппена есть смысл, но это не особо относится к делу»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Нико Росберг оценил фразу Льюиса Хэмилтона о напарниках.

Семикратный чемпион «Формулы-1» считает, что его партнеры по командам сильнее напарников пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Росберг выступал с Льюисом за «Мерседес» в 2013-2016 годах и выиграл титул в последний совместный сезон.

«Немного странно, что Льюис так говорит: «Мои напарники были гораздо лучше». Откуда это взялось?

Однако я считаю, в этом есть смысл. Он гонялся с тремя чемпионами мира, и это говорит о многом, верно?

Тем не менее, это не особо относится к делу, потому что все мы видим, насколько потрясающе Макс выступает. Макс стремительно движется к уровню Хэмилтона, [Михаэля] Шумахера, Сенны. Он очень скоро станет одним из пятерки великих. Это феноменально», – заявил Росберг.

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