Нико Росберг: «В словах Хэмилтона о напарниках Ферстаппена есть смысл, но это не особо относится к делу»
Нико Росберг оценил фразу Льюиса Хэмилтона о напарниках.
Семикратный чемпион «Формулы-1» считает, что его партнеры по командам сильнее напарников пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Росберг выступал с Льюисом за «Мерседес» в 2013-2016 годах и выиграл титул в последний совместный сезон.
«Немного странно, что Льюис так говорит: «Мои напарники были гораздо лучше». Откуда это взялось?
Однако я считаю, в этом есть смысл. Он гонялся с тремя чемпионами мира, и это говорит о многом, верно?
Тем не менее, это не особо относится к делу, потому что все мы видим, насколько потрясающе Макс выступает. Макс стремительно движется к уровню Хэмилтона, [Михаэля] Шумахера, Сенны. Он очень скоро станет одним из пятерки великих. Это феноменально», – заявил Росберг.
Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»
Тото Вольфф: «У Хэмилтона были три напарника-чемпиона, но не хочу принижать выдающиеся выступления Ферстаппена»
Комментарии