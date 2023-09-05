Д’Амброзио будет руководить «Мерседесом» на Гран-при Японии, Вольфф пропустит этап из-за операции
Жером Д’Амброзио будет исполнять обязанности руководителя «Мерседеса» на Гран-при Японии.
Исполнительный директор и руководитель команды Тото Вольфф пропустит этап «Формулы-1» на «Сузуке», который пройдет с 22 по 24 сентября. В «Мерседесе» подтвердили, что Вольфф перенесет операцию из-за травмы колена, полученной во время тренировки в 2015 году.
Д’Амброзио – директор «Мерседеса» по развитию пилотов. Бельгиец выступал в «Формуле-1» за «Марусю» и «Лотус» в 2011-2012 годах, провел шесть сезонов в «Формуле E», после чего возглавлял команду электросерии «Вентури».
Что случилось на Гран-при Италии: «Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил
Тото Вольфф: «У Хэмилтона были три напарника-чемпиона, но не хочу принижать выдающиеся выступления Ферстаппена»
9 комментариев