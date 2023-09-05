Д’Амброзио будет руководить «Мерседесом» на Гран-при Японии, Вольфф пропустит этап из-за операции

’Амброзио будет исполнять обязанности руководителя «Мерседеса» на .

Исполнительный директор и руководитель команды Тото Вольфф пропустит этап «Формулы-1» на «Сузуке», который пройдет с 22 по 24 сентября. В «Мерседесе» подтвердили, что Вольфф перенесет операцию из-за травмы колена, полученной во время тренировки в 2015 году.

Д’Амброзио – директор « » по развитию пилотов. Бельгиец выступал в «Формуле-1» за «Марусю» и « » в 2011-2012 годах, провел шесть сезонов в « », после чего возглавлял команду электросерии «Вентури».

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