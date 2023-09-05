Д’Амброзио будет руководить «Мерседесом» на Гран-при Японии, Вольфф пропустит этап из-за операции

Теги Гран-при Японии Лотус Формула-1 Мерседес Жером Д′Амброзио Тото Вольфф Маруся Формула E Вентури Авто

Жером Д’Амброзио будет исполнять обязанности руководителя «Мерседеса» на Гран-при Японии.

Исполнительный директор и руководитель команды Тото Вольфф пропустит этап «Формулы-1» на «Сузуке», который пройдет с 22 по 24 сентября. В «Мерседесе» подтвердили, что Вольфф перенесет операцию из-за травмы колена, полученной во время тренировки в 2015 году.

Д’Амброзио – директор «Мерседеса» по развитию пилотов. Бельгиец выступал в «Формуле-1» за «Марусю» и «Лотус» в 2011-2012 годах, провел шесть сезонов в «Формуле E», после чего возглавлял команду электросерии «Вентури».

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9 комментариев

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Антон Якимцев
Странно, что не из-за травмы от рекордов Ферстаппена.
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Дмитрий Дудников
Тото оставит Жерому свою методичку? Вдруг, с Льюисом нужно задушевно поговорить во время гонки и дать огненное интервью уже после оной.
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Дмитрий Дудников
Ответ Антон Якимцев
Странно, что не из-за травмы от рекордов Ферстаппена.
Возможно в 2031-м, или раньше, если травма более сильная, чем полученная на той тренировке. Да и это душевная травма, походит, если нужно, к лучшему психотерапевту.
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Сергей Евсеев
Это случайно не совпадает с математическим оформлением чемпионства РБ и Макса?
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Дмитрий Дудников
Ответ Башмак Нирванов
Какие тут все душевные и эмпатичные люди собрались. Прям умиление.
Поправь меня, но не ты ли (под другим, но узнаваемым ником) писал, что радовался, когда Хэм выбил Ферстаппена в Сильверстоуне? К Тапку у тебя нет эмпатии, ни даже симпатии. Заранее могу извиниться, если ошибся.
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Иван Алейников
Успехов!
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Дмитрий Дудников
Ответ Сергей Евсеев
Это случайно не совпадает с математическим оформлением чемпионства РБ и Макса?
Вряд ли, в Японии титул возможен математически, но практически - маловероятно.
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