Чемпион «Ф-3» Габриэль Бортолето: «Помню, как Алонсо отправил мне голосовое сообщение длиною почти в 10 минут»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Формула-3 Трайдент Астон Мартин Авто

Пилот «Трайдента» Габриэль Бортолето рассказал о вкладе Фернандо Алонсо в его успех: бразилец выиграл «Формулу-3» в дебютный сезон.

18-летний Габриэль – член программы пилота «Астон Мартин» по поддержке молодых пилотов – A14 Management.

«Конечно, он сыграл большую роль в моих достижениях за этот сезон. Были такие моменты, как лидирование в чемпионате после Мельбурна, – думаю, я выиграл вторую основную гонку подряд. Помню, как он отправил мне голосовое сообщение длиною почти в 10 минут. Он сказал мне много приятного, но [в то же время] призвал держать в уме, что я не могу выиграть все гонки в году.

В какой-то момент я начал испытывать проблемы и перестал побеждать – мне нужно было признать это и набрать необходимые очки. Так я мыслил на протяжении всего сезона – эта идея пришла от него. Когда такой человек, как Фернандо, говорит тебе что-то – думаю, лучше послушать его», – сказал Бортолето.

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1 комментарий

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proto88
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