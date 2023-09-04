Тото Вольфф: «Число побед подряд несущественно – не знаю, сколько выиграл «Мерседес». Сезон без поражений будет хорошим рекордом, это совершенство»

Тото Вольфф высказался о «несущественных» рекордах «Ред Булл».

Чемпионы «Формулы-1» выиграли 15 гонок подряд, – десять подряд. Это рекордные показатели для команды и гонщика.

Исполнительный директор « » признался, что в период доминирования не следил за подобными достижениями. Немецкий коллектив трижды проводил серии из десяти побед подряд – это третий показатель в истории.

«Для меня такие рекорды абсолютно несущественны. Они были несущественными в старые добрые времена в «Мерседесе». Я не знаю, сколько гонок мы выиграли подряд. Я даже не знал, что ведется подсчет побед подряд.

Так что мне трудно комментировать подобные достижения, поскольку в моей жизни они никогда не играли никакой роли. Это вчерашний день.

В то же время результат сам по себе демонстрирует, что отличный пилот в отличной машине выступает на крайне высоком уровне», – заявил Вольфф.

Сезон без поражений, к которому стремится «Ред Булл», напротив, является «хорошим» рекордом, считает менеджер:

«Думаю, [« »] не выиграет все этапы сезона, только если сам испортит себе гонку. Этот рекорд, я бы сказал, хороший, ведь это совершенство. Мы этого не достигли, потому что два наших пилота выбили друг друга в Барселоне в 2016-м, а потом был отказ двигателя в Малайзии».

Выиграть все гонки сезона пока не удавалось ни одной команде в истории «Ф-1». « » победил в 15 из 16 Гран-при сезона-1988, «Мерседес» стал сильнейшим 19 раз в 21 гонке 2016 года.

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