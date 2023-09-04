Тото Вольфф: «Число побед подряд несущественно – не знаю, сколько выиграл «Мерседес». Сезон без поражений будет хорошим рекордом, это совершенство»

Теги Гран-при Малайзии Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Тото Вольфф высказался о «несущественных» рекордах «Ред Булл».

Чемпионы «Формулы-1» выиграли 15 гонок подряд, Макс Ферстаппен – десять подряд. Это рекордные показатели для команды и гонщика.

Исполнительный директор «Мерседеса» признался, что в период доминирования не следил за подобными достижениями. Немецкий коллектив трижды проводил серии из десяти побед подряд – это третий показатель в истории.

«Для меня такие рекорды абсолютно несущественны. Они были несущественными в старые добрые времена в «Мерседесе». Я не знаю, сколько гонок мы выиграли подряд. Я даже не знал, что ведется подсчет побед подряд.

Так что мне трудно комментировать подобные достижения, поскольку в моей жизни они никогда не играли никакой роли. Это вчерашний день.

В то же время результат сам по себе демонстрирует, что отличный пилот в отличной машине выступает на крайне высоком уровне», – заявил Вольфф.

Сезон без поражений, к которому стремится «Ред Булл», напротив, является «хорошим» рекордом, считает менеджер:

«Думаю, [«Ред Булл»] не выиграет все этапы сезона, только если сам испортит себе гонку. Этот рекорд, я бы сказал, хороший, ведь это совершенство. Мы этого не достигли, потому что два наших пилота выбили друг друга в Барселоне в 2016-м, а потом был отказ двигателя в Малайзии».

Выиграть все гонки сезона пока не удавалось ни одной команде в истории «Ф-1». «Макларен» победил в 15 из 16 Гран-при сезона-1988, «Мерседес» стал сильнейшим 19 раз в 21 гонке 2016 года.

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11 комментариев

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Ascari
Интересно, эта куча новостей о "несущественности" рекордов РБ, это одно интервью или Тотона действительно корёжит от факта успехов РБ?
+18
-3
+15
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Дмитрий Дудников
Как-то Вольфф избирательно помнит/не помнит, знает/не знает. Хотя всё вроде связано и должны быть полные знания.
+15
-2
+13
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Рнпрл Аари
Если их от серий побед подряд так трясет, то от сезона без поражений РБ вообще не представляю что будет)))
+11
-3
+8
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alex8895
Тото Вольфф: Число титулов, побед несущественно. Я не знаю сколько их у Льюиса и Мерседеса.
+7
-2
+5
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Alex Sin
Переживаю за Тото, как бы суицид над собой не учинил.
+5
-2
+3
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Роман
Ответ Дмитрий Дудников
Как-то Вольфф избирательно помнит/не помнит, знает/не знает. Хотя всё вроде связано и должны быть полные знания.
Ну Википедию не смотрит, вот и не может всё вспомнить.))
+4
-2
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Alex Sin
Ответ alex8895
Тото Вольфф: Число титулов, побед несущественно. Я не знаю сколько их у Льюиса и Мерседеса.
Ну всё верно не знает, щас 7 через пол года станет 6, поэтому всё верно сказал.
+4
-2
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Мария Голденштерн
Пока для РБ всё складывается идеально, но от банального отказа/поломки/аварии никто не застрахован. Если РБ выиграют все гонки сезона - я куплю себе в хату портрет Максимки и повешу на стену.)
+6
-5
+1
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evgenbalukov
тотошка ,не плачь только
+1
0
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mr.D.K
Ответ Мария Голденштерн
Пока для РБ всё складывается идеально, но от банального отказа/поломки/аварии никто не застрахован. Если РБ выиграют все гонки сезона - я куплю себе в хату портрет Максимки и повешу на стену.)
*Ньюи
+6
-5
+1
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Рнпрл Аари
Ответ Ascari
Интересно, эта куча новостей о "несущественности" рекордов РБ, это одно интервью или Тотона действительно корёжит от факта успехов РБ?
Журналисты постоянно на мозоль давят
+2
-2
0
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