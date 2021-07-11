У пилота «Макларена» Норриса отобрали часы после финала Евро-2020. На него напали на парковке у «Уэмбли»

«Макларен» сообщил об инциденте с участием на стадионе «Уэмбли».

После финального матча Евро-2020 между сборными Англии и Италии у гонщика похитили часы.

«К счастью, Ландо не пострадал, хотя по понятным причинам потрясен. Команда поддерживает Ландо, и мы уверены, что фанаты также пожелают ему всего наилучшего в преддверии Гран-при Великобритании в ближайшие выходные.

Полиция занимается инцидентом, поэтому мы не можем делиться подробностями», – говорится в заявлении «Макларена».

По информации The Sun, на Норриса напали хулиганы, когда он садился в свой «Макларен» GT на парковке у стадиона, и отобрали часы Richard Mille стоимостью 40 тысяч фунтов (более 55 тысяч долларов).

Джордж Расселл: «Горжусь сборной и горжусь быть англичанином»

Хэмилтон восхитился пилотом «Макларена» после обгона – а через 30 кругов тот отобрал у Льюиса подиум. Несмотря на штраф

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram