Серхио Перес о планах на гонку: «Не хочу пробиваться в лидеры»

Пилот « » надеется, что сможет провести чистый старт в завтрашней гонке Гран-при Италии.

«Что ж, чем ты выше, тем лучше. Я стартую с третьего ряда [пятым], так что, надеюсь, смогу пробиться во второй ряд.

Не хочу пробиваться в лидеры, но, очевидно, я хочу отыграть пару позиций – надеюсь, завтра мы сможем это сделать. Завтра для нас будет критически важно держать темп, не терять времени и не использовать шины больше желаемого», – сказал Перес.

Также Серхио не согласился с предположением, что в воскресенье у « » будут проблемы с гоночным темпом.

«Ну, мы пока ничего такого не замечали. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, впереди длинная гонка».

Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й