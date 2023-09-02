Серхио Перес о планах на гонку: «Не хочу пробиваться в лидеры»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес надеется, что сможет провести чистый старт в завтрашней гонке Гран-при Италии.

«Что ж, чем ты выше, тем лучше. Я стартую с третьего ряда [пятым], так что, надеюсь, смогу пробиться во второй ряд.

Не хочу пробиваться в лидеры, но, очевидно, я хочу отыграть пару позиций – надеюсь, завтра мы сможем это сделать. Завтра для нас будет критически важно держать темп, не терять времени и не использовать шины больше желаемого», – сказал Перес.

Также Серхио не согласился с предположением, что в воскресенье у «Феррари» будут проблемы с гоночным темпом.

«Ну, мы пока ничего такого не замечали. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, впереди длинная гонка».

Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

24 комментария

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Сергей Евсеев
В комментариях Переса как обычно поспешили смешать с грязью, хотя вся вина лежит на переводчике. В оригинале Чеко сказал «I don’t want to go all the way to the lead…», что можно понять, как: я не собираюсь рисковать всем, чтобы выйти в лидеры (речь шла о первом круге). Так что не спешите хейтить Переса, он ответил так, как ответил бы любой гонщик. Постарается отыграть на старте пару позиций, но идти на таран в первом повороте не собирается.
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SergeyFedorov93
Да мы заметили, Серёг) Не только на этом Гран-при ты не хочешь пробиваться в лидеры
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Багира!
Ответ Сергей Евсеев
В комментариях Переса как обычно поспешили смешать с грязью, хотя вся вина лежит на переводчике. В оригинале Чеко сказал «I don’t want to go all the way to the lead…», что можно понять, как: я не собираюсь рисковать всем, чтобы выйти в лидеры (речь шла о первом круге). Так что не спешите хейтить Переса, он ответил так, как ответил бы любой гонщик. Постарается отыграть на старте пару позиций, но идти на таран в первом повороте не собирается.
Так это специально делается, для хайпа в комментариях, постоянно кривые переводы, из-за которых теряется смысл сказанного гонщиком)
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Aleksandr Lesnikov
как вообще проф пилот может так говорить?
В общем этот Перес сломался, ожидаем нового в 24м!
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Minuvert
Марко-то заругает! (на манер Михалкова из Жмурок)
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pan_admiral
Выпили Максимку тогда на старте. И тебе хорошо и нам повеселее
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Рнпрл Аари
Не второй а даже третий ряд, притом что со слипстримом ехал, сколько можно проваливаться, думал хоть после перерыва в себя придет, а нет вообще беззубым стал((((
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<~Inter~>
А какие вообще проблемы могут быть у Переса? У них с Максом самая быстрая машина с самых эффективным ДРС. Они обязаны проходить и заниматься первые места
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TravenS
Типичный Перес)
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Philatelist79
Он просто сдулся как спортсмен
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vulturecrow
Ответ Aleksandr Lesnikov
как вообще проф пилот может так говорить? В общем этот Перес сломался, ожидаем нового в 24м!
даже Боттас постоянно говорил про 2.0
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Lordk
Ответ Aleksandr Lesnikov
как вообще проф пилот может так говорить? В общем этот Перес сломался, ожидаем нового в 24м!
Речь про старт, а не гонку же
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Grim Reaper 2100
Ответ Игорь Ерин
Что-то я вот ему желаю большей удачи , чем Максу ... Макс - выдающийся гонщик , лучший сейчас , но если " какой-нибудь Сайнс" ему " щелкнет по носу" , то , как по мне , лучше для всех будет ... И даже для самих РБ и самого Макса . .
Пусть слова и пожелания карма вернет обратно каждому !
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Великий Алонсо
Неудачник
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Du Du
Ответ Сергей Евсеев
В комментариях Переса как обычно поспешили смешать с грязью, хотя вся вина лежит на переводчике. В оригинале Чеко сказал «I don’t want to go all the way to the lead…», что можно понять, как: я не собираюсь рисковать всем, чтобы выйти в лидеры (речь шла о первом круге). Так что не спешите хейтить Переса, он ответил так, как ответил бы любой гонщик. Постарается отыграть на старте пару позиций, но идти на таран в первом повороте не собирается.
гугл переводчик рулит
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Александр Деев
Ответ Aleksandr Lesnikov
как вообще проф пилот может так говорить? В общем этот Перес сломался, ожидаем нового в 24м!
Прочитай в оригинале, станет все понятно. А так переводчики спортса умеют сделать новость из ничего ))
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Игорь Ерин
Что-то я вот ему желаю большей удачи , чем Максу ... Макс - выдающийся гонщик , лучший сейчас , но если " какой-нибудь Сайнс" ему " щелкнет по носу" , то , как по мне , лучше для всех будет ... И даже для самих РБ и самого Макса . .
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Alex_nder
Первая тройка заглохла на старте и Перес будет ждать, когда их будут толкать 😂 Зачем бороться за лидерство, а может по тактике повезет?! 😝
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Ipkis431
Че ж вы напали то все, думаю человек имеет ввиду, смысла нет, все равно отодвинут свои же)
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Evergreen
Куколдизм уже какой-то
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