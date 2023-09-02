Серхио Перес о планах на гонку: «Не хочу пробиваться в лидеры»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес надеется, что сможет провести чистый старт в завтрашней гонке Гран-при Италии.
«Что ж, чем ты выше, тем лучше. Я стартую с третьего ряда [пятым], так что, надеюсь, смогу пробиться во второй ряд.
Не хочу пробиваться в лидеры, но, очевидно, я хочу отыграть пару позиций – надеюсь, завтра мы сможем это сделать. Завтра для нас будет критически важно держать темп, не терять времени и не использовать шины больше желаемого», – сказал Перес.
Также Серхио не согласился с предположением, что в воскресенье у «Феррари» будут проблемы с гоночным темпом.
«Ну, мы пока ничего такого не замечали. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, впереди длинная гонка».
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В общем этот Перес сломался, ожидаем нового в 24м!