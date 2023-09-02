Фредерик Вассер о лучшем времени Сайнса: «Пока все идет хорошо, но плотность результатов очень высокая»

Теги Гран-при Италии Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

 

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о перспективах команды в квалификации к Гран-при Италии.

На данный момент по ходу уик-энда Карлос Сайнс заканчивал с лучшим временем вторую и третью практику.

«Главная задача – все сделать правильно сегодня во второй половине дня (в квалификации), не раньше. Пока все идет хорошо. У нас нормальный темп. Но, опять же, плотность результатов очень высока и будет высока и в предстоящей квалификации. Мы не можем позволить себе расслабиться, мы должны сохранять концентрацию», – рассказал Вассер.

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?

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