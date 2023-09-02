Макс Ферстаппен: «Критики не ценят доминирование. Я знаю, насколько это тяжело»

Макс Ферстаппен пожаловался, что его успехи в «Формуле-1» не ценят.

Гонщик «Ред Булл», выигравший последние девять гонок, поделился мнением о своих критиках.

«Они не ценят доминирование и то, что люди выполняют свою работу. Тут нет ничего нового для «Формулы-1», и я мало что могу сделать с такими комментариями.

Беспокоит ли это меня? Нет. Пожалуй, было бы хуже, если бы они говорили о чем-то другом. Я наслаждаюсь своим делом и, надеюсь, продолжу этим заниматься еще какое-то время. Я не хочу останавливаться. В этот уик-энд [в ] у нас еще один хороший шанс. Я считаю, что могу выиграть каждую гонку.

Дело не в признании, ведь я знаю, насколько это тяжело. Будь это легко, больше пилотов выигрывали бы девять Гран-при подряд, больше команд, но мы такого не видим. Это непросто. Особенно нелегко было в Зандворте, когда многое могло пойти не так, а в итоге мы справились очень здорово», – заявил двукратный чемпион мира.

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