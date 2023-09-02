Макс Ферстаппен: «Критики не ценят доминирование. Я знаю, насколько это тяжело»

Теги Гран-при Италии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Макс Ферстаппен пожаловался, что его успехи в «Формуле-1» не ценят.

Гонщик «Ред Булл», выигравший последние девять гонок, поделился мнением о своих критиках.

«Они не ценят доминирование и то, что люди выполняют свою работу. Тут нет ничего нового для «Формулы-1», и я мало что могу сделать с такими комментариями.

Беспокоит ли это меня? Нет. Пожалуй, было бы хуже, если бы они говорили о чем-то другом. Я наслаждаюсь своим делом и, надеюсь, продолжу этим заниматься еще какое-то время. Я не хочу останавливаться. В этот уик-энд [в Италии] у нас еще один хороший шанс. Я считаю, что могу выиграть каждую гонку.

Дело не в признании, ведь я знаю, насколько это тяжело. Будь это легко, больше пилотов выигрывали бы девять Гран-при подряд, больше команд, но мы такого не видим. Это непросто. Особенно нелегко было в Зандворте, когда многое могло пойти не так, а в итоге мы справились очень здорово», – заявил двукратный чемпион мира.

Кристиан Хорнер ответил Хэмилтону: «Важно сражаться не только с напарниками. Некоторые даже не захотят выступать с Ферстаппеном в паре»

Макс Ферстаппен о том, что «Ред Булл» спроектирован под него: «Чушь. Болид каждый год отличается, я адаптируюсь»

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13 комментариев

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SERYK
Ответ Анри Карлайл
Более глупого комментария ещё тут не читал.. Это все равно что про футболиста сказать - все дело в бутсах, вот он много и забивает.. Хотя если вам, юноша, не больше десяти лет, то ок
Серьезно? Выставляйте 10 летним, а сами не понимаете очевидных вещей. Никто не говорит, что Макс не талантливый, но причина в доминирование это машина. И сравнивать болид Ф1 и бутсы, это как балет и бокс.
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+16
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alexey102rus
Нельзя отрицать талант Ферстаппена, но главная причина доминирования все-таки болид. в пелотоне есть гонщики, которые смогли бы повторить его результат на правильном болиде.
+17
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+13
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Вадим Сидоров
Потому что большой фактор болида
В теннисе например не говорят, что Джокович штампует шлемы потому что у него мегакрутая ракетка, лучше чем у других.
В Ф-1 хотелось чтобы больше говорили о скиллах гонщиков (умениях), а не болидах.
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alexey102rus
Ответ Анри Карлайл
Более глупого комментария ещё тут не читал.. Это все равно что про футболиста сказать - все дело в бутсах, вот он много и забивает.. Хотя если вам, юноша, не больше десяти лет, то ок
Более глупого сравнения я ещё не видел. Сравнение футболиста и гонщика настолько абсурдно, что даже нет желания объяснять почему. Человек, который приводит такие сравнения все равно не поймёт, а опускаться до вашего уровня нет никакого желания.
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Мурад Гамидов
Ответ alexey102rus
Нельзя отрицать талант Ферстаппена, но главная причина доминирования все-таки болид. в пелотоне есть гонщики, которые смогли бы повторить его результат на правильном болиде.
Почему-то Мерсы и Хэм не смогли сделать то что сейчас делают Ред Булл и Макс. Одно дело выигрывать титулы, другое дело доминировать так как сейчас доминирует Макс. Чё т сомневаюсь что другие гонщики на этой машине выигрывали бы по 15+ гонок за сезон
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Kemal Gul
Ответ alexey102rus
Нельзя отрицать талант Ферстаппена, но главная причина доминирования все-таки болид. в пелотоне есть гонщики, которые смогли бы повторить его результат на правильном болиде.
Тут вообще без вопросов, многие на таком болиде выиграли бы чемпионат. Но вот сколько человек из пелетона смогли бы демонстрировать такую стабильность - большой вопрос. Рекорды, которые сейчас ставит Ред Булл, - заслуга не только болида, но и пилота, который практически не ошибается, не улетает в стены и гравий, демонстрирует шикарный темп на каждом гран-при. Ферзь молодец!
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alexey102rus
Ответ Kemal Gul
Тут вообще без вопросов, многие на таком болиде выиграли бы чемпионат. Но вот сколько человек из пелетона смогли бы демонстрировать такую стабильность - большой вопрос. Рекорды, которые сейчас ставит Ред Булл, - заслуга не только болида, но и пилота, который практически не ошибается, не улетает в стены и гравий, демонстрирует шикарный темп на каждом гран-при. Ферзь молодец!
Заслуга Макса огромная, но уровень его болида такой, что ему не обязательно рисковать ради темпа. А если не рискуешь, то и шанс совершить ошибку снижается в разы
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ashot_ts
Превращается в Хэма
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Ват-сон
да, мне куда больше были по душе гонки и годы, когда в эпоху доминирования Вильямса и Макларена, Щумахер на второсортной машине навязывал им борьбу и даже время от времени побеждал
а в эпоху доминирования Феррари было уже не так интересно, там Шуми просто получил то, что заслужил раньше
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Mortimer1
Ответ Вадим Сидоров
Потому что большой фактор болида В теннисе например не говорят, что Джокович штампует шлемы потому что у него мегакрутая ракетка, лучше чем у других. В Ф-1 хотелось чтобы больше говорили о скиллах гонщиков (умениях), а не болидах.
Вам в моносерии тогда. Ф1 всегда была не только про соревнования между пилотами, но и между командами и инженерами
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SERYK
Ответ Andres Dandaras
Свою работу делайте на заводе . А ф1 это шоу, смотреть как ты героически штампуешь подряд по 9 гонок подряд без борьбы это мазохизм
Это и печально. Раньше машины были заточены под разные трассы и не было такого, что одна машина выносит всех не просто в одну калитку, а на разных уровнях. Соревнования Ф1 с Ф2
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