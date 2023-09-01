Серхио Перес об аварии: «Все выглядит не так уж плохо. Хорошая новость – машина работает отлично»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед , прокомментировав свою аварию.

«На выходе из поворота столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, но все равно попытался удержать машину. Думал, что держу ситуацию под контролем, но потом все-таки немного задел гравий – и все, после этого игра была окончена.

Что касается повреждений болида, все выглядит не так уж плохо, они совсем небольшие. Так что я не думаю, что в конечном счете мы многое потеряли – просто два круга, которые могли бы проехать.

Хорошая новость в том, что машина работает отлично, я чувствую себя комфортно и считаю, что у нас отличные позиции в контексте оставшейся части уик-энда. Я правда считаю, что мы сильно провели пятницу», – рассказал Перес.

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?