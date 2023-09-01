Макс Ферстаппен: «Мог выступить лучше в практиках, есть над чем поработать»

Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Италии.

Двукратный чемпион «Формулы-1» стал быстрейшим в первой сессии и пятым во второй.

«Мы использовали разные крылья – надо проанализировать, что сработало лучше. В Монце это может быть сложно.

Я считаю, что мог выступить несколько лучше. Я занимался тонкой настройкой, балансом между низко- и высокоскоростными поворотами. Уверен, все будет нормально. Во второй тренировке было тяжело показать хороший результат, так что нам есть над чем поработать.

Во время своего быстрого круга меня сдержали на втором секторе, а на длинных отрезках не получилось проехать много кругов, так что трудно составить полную картину. Но, если говорить о длинных отрезках, ситуация одинаковая для всех», – заявил пилот « ».

Гран-при Италии-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Норрис – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – 5-й

Гран-при Италии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

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