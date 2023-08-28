Фернандо Алонсо: «Порой достижения Ферстаппена недооценивают»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о сезоне, который проводит Макс Ферстаппен.

Выиграв Гран-при Нидерландов Ферстаппен повторил рекорд Себастьяна Феттеля, одержав в сезоне девять побед подряд.

«Порой достижения Макса недооценивают. Побеждать в столь доминирующем стиле, с таким преимуществом, очень непросто в любом виде спорта.

Поэтому, возможность быть на одном с ним уровне…да, очевидно, что гонщики в целом весьма самоуверенные люди. И я верю, что способен выступать не хуже него. Не знаю насчет Льюиса, но я точно да (смеется). Нет, Льюис конечно тоже.

Каждому гонщику нужен определенный настрой, нужно чувствовать связь с болидом. В такие дни, как в это воскресенье, я чувствую себя на все сто процентов и выкладываюсь на полную, использую все свои возможности.

При этом возможно, что на этапе в Спа я не был на этом уровне, или в Австрии, или где-то еще. Обычно ты чувствуешь, что способен прибавить и не на все сто процентов доволен, как я был доволен этой гонкой.

И Макс сейчас чаще всех остальных достигает этих ста процентов возможностей, чаще любого другого гонщика. Именно поэтому он и доминирует в чемпионате», – рассказал Алонсо.

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