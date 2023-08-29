Джеймс Воулз: «Сарджент не мог рулить перед аварией в гонке из-за потери гидравлического давления»

Джеймс Воулз рассказал о неполадке, приведшей к аварии Логана Сарджента.

Гонщик « » разбил болид на Гран-при Нидерландов из-за проблемы с гидравликой. За день до этого новичок «Формулы-1» врезался в барьеры в квалификации.

После воскресного инцидента Сарджент сообщил команде о технической проблеме.

«Не знаю, что произошло, чувак. Что-то сломалось спереди справа, когда я проехал по поребрику [в восьмом повороте]», – заявил Логан по радио.

«Пока мы только начали все изучать, но могу объяснить это так. Он несколько раз проехал по поребрику на апексе. Это случилось не в первый раз в гонке, он делал это по меньшей мере три или четыре раза. Также он проехал по поребрику в пятницу.

Именно в этот момент нагрузка на днище резко возросла, и как только оно ударилось, мы потеряли все гидравлическое давление. Когда теряешь гидравлическое давление в машине «Ф-1», ты не можешь рулить и делать другие вещи. В те миллисекунды, когда все случилось, он об этом не знал.

Так что обстоятельства другие в сравнении с тем, что было ранее [в квалификации]. Надо разобраться», – поделился информацией руководитель «Уильямса».

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