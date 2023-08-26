Логан Сарджент об аварии в квалификации: «Миллиметровая ошибка»

Логан Сарджент рассказал о крошечной ошибке, приведшей к аварии.

Пилот « » впервые в карьере пробился в третий сегмент квалификации в Гран-при Нидерландов, где разбил болид.

«Эта трасса узкая. На сухой траектории едва ли уместилась бы одна машина. Достаточно было выехать на миллиметр за траекторию, и пути назад нет. Последнее, чего я хочу – оставить команде кучу поврежденных деталей, однако я делаю все возможное, чтобы показывать хорошие результаты», – объяснил Сарджент.

Логан полагает, что до инцидента уик-энд складывался позитивно:

«Вчера на сухой трассе возникло ощущение, что я в полном порядке. На мой взгляд, темп на длинных отрезках был очень хорошим. Мы здорово попали в настройки – даже в первом и втором сегментах.

Сегодня в дождевых условиях мне немного не хватало темпа, но, думаю, главный позитивный момент – то, что я могу выдавать круги, когда это необходимо. В нынешнем сезоне с этим возникали проблемы, так что это здорово. Но все разрушила миллиметровая ошибка.

Каждый раз, когда я запрыгиваю в болид, когда пристегиваюсь, я делаю все возможное. Пожалуй, это самый трудный европейский отрезок, который я могу себе представить, условия постоянно меняются. Это не облегчает жизнь. Но это тоже не оправдание.

Лично я вижу прогресс. Понимаю, что подобные ошибки дорого обходятся – конечно, не такого я хочу добиться. Мне нужно их устранить, безусловно. Это ключевой момент».

Американский гонщик признался, что скорость «Уильямса» в Зандворте стала сюрпризом для самой команды:

«Не уверен, что мы точно знаем причину. Мы не ожидали, что уик-энд получится отличным – важно понять, почему».

Сарджент разбил болид после первого в карьере прохода в 3-й сегмент, квалификация к Гран-при Нидерландов остановлена красными флагами

«Уильямс» впервые с 2017-го пробился в 3-й сегмент квалификации двумя машинами

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