Льюис Хэмилтон о стратегии: «Если бы мы сделали правильным выбор, в таких условиях мне бы хватило темпа для борьбы с двумя лидерами»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Нидерландов.

Хэмилтон заявил, что темп мог позволить ему даже побороться с Максом Ферстаппеном, если бы не неудачное стечение обстоятельств, в результате которого он оказался в конце пелотона.

«В таких условиях, если бы мы сделали правильный выбор, то мне бы хватило темпа, чтобы бороться с двумя лидерами. Честно говоря, я правда считаю, что мы могли бы побороться с Ферстаппеном.

В особенности когда трасса высохла – с точки зрения темпа мы были не так уж далеко. Не говорю, что мы бы победили их, но я думаю, что мы были бы близко.

Мне кажется, сегодняшний день стал своего рода искуплением – в том смысле, что вчера все было ужасно, а сегодня нам удалось чуть лучше настроить машину и обогнать многих соперников.

Думаю, в гонке у нас был хороший темп. Я шел на равных с Максом, просто позиция на трассе не позволяла бороться. Я стартовал 13-м, в какой-то момент оказался вообще на последнем месте, а в итоге сумел вернуться на 6-е место – да, я доволен», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hypnotoad94
Красиво Мерс сегодня поднасрал обоим пилотам по очереди, конечно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иванофф
Сайнса не мог обогнать, какой подиум.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Уже чуть ли не каждый гонщик высказался о том, что мог бы бороться с Максом. И мелким шрифтом много "если"
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
checker
хэмофаны буйствуют.. начавшийся на первом круге дождь поломал стратегии и тактики многим.. но у них только Хэм пострадал..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grag68
Да, заехал бы на одном груше с Пересом и подиум был бы вполне реален
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евгений рычков
Заехал бы вместе с Пересом на том же круге был бы вторым. Первым вряд ли.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий