Льюис Хэмилтон о стратегии: «Если бы мы сделали правильным выбор, в таких условиях мне бы хватило темпа для борьбы с двумя лидерами»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Нидерландов.

Хэмилтон заявил, что темп мог позволить ему даже побороться с , если бы не неудачное стечение обстоятельств, в результате которого он оказался в конце пелотона.

«В таких условиях, если бы мы сделали правильный выбор, то мне бы хватило темпа, чтобы бороться с двумя лидерами. Честно говоря, я правда считаю, что мы могли бы побороться с Ферстаппеном.

В особенности когда трасса высохла – с точки зрения темпа мы были не так уж далеко. Не говорю, что мы бы победили их, но я думаю, что мы были бы близко.

Мне кажется, сегодняшний день стал своего рода искуплением – в том смысле, что вчера все было ужасно, а сегодня нам удалось чуть лучше настроить машину и обогнать многих соперников.

Думаю, в гонке у нас был хороший темп. Я шел на равных с Максом, просто позиция на трассе не позволяла бороться. Я стартовал 13-м, в какой-то момент оказался вообще на последнем месте, а в итоге сумел вернуться на 6-е место – да, я доволен», – рассказал Хэмилтон.

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