Тото Вольфф: «Думаю, мы катастрофически долго оставались на трассе»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Нидерландов Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Нидерландов, где Льюис Хэмилтон стал 6-м, а Джордж Расселл не доехал до финиша, но вошел в итоговый протокол 17-м.  

«Думаю, мы катастрофически долго оставались на трассе. Мы полностью ошиблись, и это досадно, ведь у машины был темп. С того момента мы просто старались вернуть упущенное насколько возможно.

Я бы предпочел, чтобы у нас был быстрый болид и посредственный результат – даже если бы это причинило боль. Это горько, ведь результат по-настоящему ужасен», – сказал Вольфф.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й

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