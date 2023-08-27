Тото Вольфф: «Думаю, мы катастрофически долго оставались на трассе»

Руководитель « » подвел итоги Гран-при Нидерландов, где Льюис Хэмилтон стал 6-м, а Джордж Расселл не доехал до финиша, но вошел в итоговый протокол 17-м.

«Думаю, мы катастрофически долго оставались на трассе. Мы полностью ошиблись, и это досадно, ведь у машины был темп. С того момента мы просто старались вернуть упущенное насколько возможно.

Я бы предпочел, чтобы у нас был быстрый болид и посредственный результат – даже если бы это причинило боль. Это горько, ведь результат по-настоящему ужасен», – сказал Вольфф.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й