Чжоу попал в аварию на Гран-при Нидерландов – гонку временно остановили красными флагами

Теги происшествия ФИА Формула-1 Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй попал в аварию по ходу Гран-при Нидерландов.

За 8 кругов до финиша в Зандворте снова пошел дождь и Чжоу не сумел удержать машину на быстро намокшей трассе, в результате вылетев с трека и врезавшись в барьеры.

Гонка была временно остановлена красными флагами, во многом благодаря резкому ухудшению погодных условий.

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3 комментария

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gronk22
Ну и как тут гоняться в дождь, если бездари сразу в стену улетают.
+5
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Avior
Ответ Павел Швецов
Почему Пересу вернули позиции, если его до КК успели проехать?
не успели
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0
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