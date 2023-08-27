Чжоу попал в аварию на Гран-при Нидерландов – гонку временно остановили красными флагами

Пилот « » попал в аварию по ходу .

За 8 кругов до финиша в Зандворте снова пошел дождь и Чжоу не сумел удержать машину на быстро намокшей трассе, в результате вылетев с трека и врезавшись в барьеры.

Гонка была временно остановлена красными флагами, во многом благодаря резкому ухудшению погодных условий.

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