Албон повторил лучший квалификационный результат в карьере, показанный за рулем «Ред Булл»

Теги Ред Булл Уильямс Формула-1 Александр Албон Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон начнет Гран-при Нидерландов со второго ряда.

Албон завершил квалификацию четвертым и повторил лучший квалификационный результат в карьере. Алекс четырежды показывал четвертое время в 2020 году за рулем «Ред Булл».

«Уильямс» впервые с 2017-го пробился в 3-й сегмент квалификации двумя машинами

Ферстаппен выиграл квалификацию на домашнем Гран-при. «Макларен» – вторая сила, Албон тащит «Уильямс»

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2 комментария

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Ма Из
топарь
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NastyNay
Ответ Ма Из
топарь
Албон пилот максимум уровня Перес/Боттас/Сайнс
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