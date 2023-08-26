Албон повторил лучший квалификационный результат в карьере, показанный за рулем «Ред Булл»
Пилот «Уильямса» Алекс Албон начнет Гран-при Нидерландов со второго ряда.
Албон завершил квалификацию четвертым и повторил лучший квалификационный результат в карьере. Алекс четырежды показывал четвертое время в 2020 году за рулем «Ред Булл».
«Уильямс» впервые с 2017-го пробился в 3-й сегмент квалификации двумя машинами
Ферстаппен выиграл квалификацию на домашнем Гран-при. «Макларен» – вторая сила, Албон тащит «Уильямс»
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