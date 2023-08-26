Макс Ферстаппен: «Сложная квалификация. Все свелось к тому, чтобы проехать круги, не попав в аварию»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, где взял поул.

«Это была очень сложная квалификация. С новым асфальтом трек довольно скользкий. Все свелось к тому, чтобы проехать круги, не попав в аварию. Думаю, нам это вполне удалось.

В некоторым местах, когда мы были на «сликах», была одна сухая линия, так что нам приходилось слегка рисковать. Но последний круг получился очень приятным. Всегда ощущаешь давление, но когда справляешься с этим, то это невероятно», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й 

2 комментария

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Batt Monner
Макс конечно доминирует невероятно. Думаю у Переса от пилотажа те же чувства, что у Бергера, который в чемпионскую машину Шумахера сел и не смог ехать на ней быстро без выпила в стену. Просто экстремальные настройки, на которых топ-пилот удерживает машину и едет максимально быстро
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Рнпрл Аари
Да кваликация огонь, ещё б аварий не было. Все по одной траектории ехали, чуть влево вправо уже мокро
+2
0
+2
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