Макс Ферстаппен: «Сложная квалификация. Все свелось к тому, чтобы проехать круги, не попав в аварию»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, где взял поул.

«Это была очень сложная квалификация. С новым асфальтом трек довольно скользкий. Все свелось к тому, чтобы проехать круги, не попав в аварию. Думаю, нам это вполне удалось.

В некоторым местах, когда мы были на «сликах», была одна сухая линия, так что нам приходилось слегка рисковать. Но последний круг получился очень приятным. Всегда ощущаешь давление, но когда справляешься с этим, то это невероятно», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й