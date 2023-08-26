3-ю практику вновь остановили красными флагами – Чжоу развернулся в гравий

Пилот « » завяз в гравии во время третьей тренировки перед .

Чжоу развернулся в гравийную ловушку перед заключительным поворотом, из-за которой не смог выбраться.

Сессию во второй раз прервали красными флагами – ранее это случилось после аварии гонщика « » .

Магнуссен врезался в барьеры на дождевой трассе, 3-я практика перед Гран-при Ниделандов прервана красными флагами

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