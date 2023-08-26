Магнуссен врезался в барьеры на дождевой трассе, 3-я практика перед Гран-при Ниделандов прервана красными флагами

Гонщик « » Кевин Магнусен попал в аварию во время третьей тренировки перед , которая проходит в дождевых условиях.

выехал на промежуточных шинах из боксов и развернулся в третьем повороте. Передняя часть болида Кевина дошла до контракта с барьерами и получила повреждения.

Сессию прервали красными флагами.

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