Роберт Шварцман: «Я впервые управлял SF-23. По-моему, получилось интересно и весело»

Резервный пилот «Феррари» поделился впечатлениями от выступления в первой практике , где стал 19-м. Он заменял Карлоса Сайнса.

«Это действительно был отличный опыт, а сама трасса очень захватывающая. Я никогда не гонял по нынешней конфигурации и по бэнкингу. Также я впервые управлял SF-23. По-моему, получилось интересно и весело. Это была тяжелая сессия, но мы хорошо справились и собрали несколько данных», – сказал Шварцман.

Появление Роберта связано с правилом, по которому каждая команда должна минимум дважды дать своим юниорам поучаствовать в практике.

В следующий раз, вероятнее всего, резервист «Феррари» появится на трассе на последнем этапе в Абу-Даби вместо Шарля Леклера.

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