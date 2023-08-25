Роберт Шварцман: «Я впервые управлял SF-23. По-моему, получилось интересно и весело»
Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман поделился впечатлениями от выступления в первой практике Гран-при Нидерландов, где стал 19-м. Он заменял Карлоса Сайнса.
«Это действительно был отличный опыт, а сама трасса очень захватывающая. Я никогда не гонял по нынешней конфигурации и по бэнкингу. Также я впервые управлял SF-23. По-моему, получилось интересно и весело. Это была тяжелая сессия, но мы хорошо справились и собрали несколько данных», – сказал Шварцман.
Появление Роберта связано с правилом, по которому каждая команда должна минимум дважды дать своим юниорам поучаствовать в практике.
В следующий раз, вероятнее всего, резервист «Феррари» появится на трассе на последнем этапе в Абу-Даби вместо Шарля Леклера.
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