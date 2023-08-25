Фредерик Вассер о темпе «Феррари»: «Мы тестировали разные вещи в машине»

Фредерик Вассер объяснил слабый темп «Феррари» в Нидерландах.

По итогам пятничных практик пилоты Скудерии Шарль Леклер, и резервист оказались вне топ-10.

«Утром и после обеда мы тестировали разные вещи в машине и были скорее сосредоточены на этом, чем на чистой скорости. Десять машин разделяют несколько десятых, поэтому завтра мы должны собрать все воедино. Мы сделали шаг вперед в плане подхода к уик-энду и чувствуем себя достаточно уверенно.

Сегодня ограничения привели к тому, что не удавалось собрать хороший круг. Между двумя пилотами была большая разница от поворота к повороту. Мы видели, что Хэмилтон оказался на три десятые быстрее, но лишь благодаря одному повороту. Так что надо понять ситуацию и оптимизировать разные вещи – мы не так далеко. Есть пространство для улучшения.

Сегодня мы использовали меньшую аэродинамическую нагрузку в сравнении с соперниками. Тестов по ходу сезона нет, поэтому мы можем проверять что-то по пятницам. Мы попытались покрыть все аспекты, касающиеся крыльев, чтобы иметь полное представление. Это делали и Шварцман, и Леклер. Все шло по плану.

Гоночный темп сегодня был хорошим, но важнее то, что мы проигрывали две десятые на квалификационных симуляциях», – сообщил руководитель « » в интервью итальянскому Sky Sport.

Гран-при Нидерландов-2023. 2-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й

Гран-при Нидерландов-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Шварцман – 19-й

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