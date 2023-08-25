Алекс Албон о 3-м месте по итогам практики: «Да, это довольно удивительно»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Албон признал, что третье место по итогам второй практики стало для команды приятным сюрпризом, но призвал не придавать этому результату большого значения.

«Да, это довольно удивительно. Но, честно говоря, я должен сказать о том, что машина сегодня отлично работала с самого первого круга.

Как бы то ни было, мы уже видели подобное раньше. И мы не знаем, чем занимались и по каким программам работали другие команды. Безусловно, у которого было больше топлива в баках, чем у нас, но день все равно прошел хорошо, даже если наша машина была легче, чем у других, ну или что-то в этом роде.

Наш темп все равно был очень неплохим. Хотя борьба в любом случае будет очень плотной. Как и всегда в Зандворте», – рассказал Албон.

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