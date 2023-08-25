Алекс Албон о 3-м месте по итогам практики: «Да, это довольно удивительно»
Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Нидерландов.
Албон признал, что третье место по итогам второй практики стало для команды приятным сюрпризом, но призвал не придавать этому результату большого значения.
«Да, это довольно удивительно. Но, честно говоря, я должен сказать о том, что машина сегодня отлично работала с самого первого круга.
Как бы то ни было, мы уже видели подобное раньше. И мы не знаем, чем занимались и по каким программам работали другие команды. Безусловно, у которого было больше топлива в баках, чем у нас, но день все равно прошел хорошо, даже если наша машина была легче, чем у других, ну или что-то в этом роде.
Наш темп все равно был очень неплохим. Хотя борьба в любом случае будет очень плотной. Как и всегда в Зандворте», – рассказал Албон.
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