Эндрю Шовлин: «Ни один пилот «Мерседеса» не почувствовал, что выжал максимум из «софта». Так что нам есть над чем работать»

Главный гоночный инженер « » Эндрю Шовлин подвел итоги пятничных практик Гран-при Нидерландов.

«Вторая сессия прошла без проблем. «Медиум» работал хорошо, но нам еще предстоит улучшить темп на «софте» – ни один из наших пилотов не почувствовал, что выжал из него максимум. Так что нам есть над чем поработать ночью.

На длинных отрезках все было в порядке. Нам нужно найти некую последовательность, но темп, видимо, есть, да и с балансом все хорошо. В общем, день обнадеживает.

В первой практике у нас было довольно немало задач, а это означало, что мы собирались выехать на новых шинах позже обычного. В итоге красный флаг [из-за аварии пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга] появился невовремя для нас, поскольку мы испытывали новые шины, в то время как остальная часть пелотона была на длинных отрезках», – сказал Шовлин.

Гран-при Нидерландов-2023. 2-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й