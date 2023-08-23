Чжоу Гуаньюй: «Постепенно начинаем обсуждать вопрос нового контракта с «Альфа Ромео», сейчас самое время»

Пилот « » рассказал, что спокоен относительно своего будущего. Чжоу уверен, что договорится с командой о продлении контракта на следующий сезон.

«Мы с командой постепенно начинаем обсуждать вопрос нового контракта. Сейчас самое время.

В прошлом году на данном этапе сезона я гораздо сильнее волновался по данному поводу. Сейчас же я не чувствую какого-то волнения, стресса. Мне кажется, команда довольна составом пилотов и довольна моей работой», – рассказал Чжоу.

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