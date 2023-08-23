Чжоу Гуаньюй: «Постепенно начинаем обсуждать вопрос нового контракта с «Альфа Ромео», сейчас самое время»

Теги Формула-1 Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Авто

Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй рассказал, что спокоен относительно своего будущего. Чжоу уверен, что договорится с командой о продлении контракта на следующий сезон.

«Мы с командой постепенно начинаем обсуждать вопрос нового контракта. Сейчас самое время.

В прошлом году на данном этапе сезона я гораздо сильнее волновался по данному поводу. Сейчас же я не чувствую какого-то волнения, стресса. Мне кажется, команда довольна составом пилотов и довольна моей работой», – рассказал Чжоу.

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1 комментарий

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DonaldBrashear 2.0
что есть Чжоу в пелотоне, что нет его - разницы никакой, очень средний пилот, который за все время выступления никоим образом особо о себе не заявил.

Да, он явно не рентач, сильнее всяких Латифи и Мазепиных, но все же, хочется в Ф-1 ярких самых талантливых видеть, прямо, чтобы глаза горели у них.

По сравнению, например, с Цунодой, мне кажется, что у Юки все же талант есть, он быстрый и может прибавить еще, по Чжоу пока ничего не понятно. Хотя не сказать, чтобы сильно сливал Боттасу в этом сезоне, так что, посмотрим.

не удивлюсь, если его не переподпишут, не удивлюсь, если оставят.
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