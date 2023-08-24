Джордж Расселл о «Ред Булл»: «В пелотоне есть еще 10 гонщиков, которые смогли бы бороться за титулы за рулем этой машины»

Пилот « » высказался о том, какой сезон в этом году проводит .

Расселл считает, что Ферстаппен испытывал бы большее удовлетворение от побед, если бы уровень конкуренции был выше.

«Не сомневаюсь, что Макс наслаждается победами, но за последние 18 месяцев он выиграл 15 гонок без особой конкуренции…он побеждал, но ему не с кем было бороться. Даже если он побеждал, стартуя с 10-15 позиции. Уверен, он получает больше удовольствия от побед, когда это зависит непосредственно от его действий. Потому что гонщик стремится именно к этому.

Разумеется, Макс играет очень важную роль в успехах «Ред Булл», является причиной этого успеха, но в пелотоне есть еще десять гонщиков, которые бы смогли бороться за победы и титулы за рулем этой машины. Точно так же, как это было в последние годы в случае с «Мерседесом».

Как бы то ни было, я верю в «Мерседес», в нашу команду. У каждой команды бывают удачные и неудачные периоды. Но в случае с «Мерседесом» и « » вы знаете, что эти команды всегда будут в числе лидеров. Да, в нашем случае в прошлом и этом году этого не происходит, но я уверен, что «Мерседес» способен перевернуть ситуацию», – рассказал Расселл.

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