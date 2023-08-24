Джордж Расселл о «Ред Булл»: «В пелотоне есть еще 10 гонщиков, которые смогли бы бороться за титулы за рулем этой машины»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о том, какой сезон в этом году проводит Макс Ферстаппен.

Расселл считает, что Ферстаппен испытывал бы большее удовлетворение от побед, если бы уровень конкуренции был выше.

«Не сомневаюсь, что Макс наслаждается победами, но за последние 18 месяцев он выиграл 15 гонок без особой конкуренции…он побеждал, но ему не с кем было бороться. Даже если он побеждал, стартуя с 10-15 позиции. Уверен, он получает больше удовольствия от побед, когда это зависит непосредственно от его действий. Потому что гонщик стремится именно к этому.

Разумеется, Макс играет очень важную роль в успехах «Ред Булл», является причиной этого успеха, но в пелотоне есть еще десять гонщиков, которые бы смогли бороться за победы и титулы за рулем этой машины. Точно так же, как это было в последние годы в случае с «Мерседесом».

Как бы то ни было, я верю в «Мерседес», в нашу команду. У каждой команды бывают удачные и неудачные периоды. Но в случае с «Мерседесом» и «Ред Булл» вы знаете, что эти команды всегда будут в числе лидеров. Да, в нашем случае в прошлом и этом году этого не происходит, но я уверен, что «Мерседес» способен перевернуть ситуацию», – рассказал Расселл.

«Формула-1» возвращается! И у финала сезона есть 8 интриг

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Не обошлось без укола в сторону Хэма))) А так он прав на такой машине добрая часть пилотов с разной степенью успеха боролась бы за чемпионство. А вот такой отрыв от Чеко это уже работа Макса
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
Забавно, кстати, что Перес не из их числа
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ascari
Ответ Savardus
Забавно, кстати, что Перес не из их числа
Ну почему? Он вполне ууверенно удерживает второе место. Так что не будь Ферма, то за титул он бы боролся. А так оннарарнику конечно не ровня.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий