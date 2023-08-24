Макс Ферстаппен о Гран-при Нидерландов: «Конечно, нам бы хотелось выиграть»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о целях на предстоящий Гран-при Нидерландов.

Ферстаппен отметил, что хотя относится ко всем гонкам одинаково, ему бы хотелось победить на домашнем этапе.

«Постараемся продолжить в том же духе, хотя никогда не знаешь, как пойдут дела после такого перерыва. К тому же, немаловажным фактором тут будет и погода, что тоже осложнит задачу. Но посмотрим. У нас быстрая машина, но нам нужно будет преодолеть все трудности и сильно провести уик-энд.

Я не слишком много думаю об этом (шансе выиграть все гонки сезона), да и команда тоже. Мы просто смотрим вперед и стараемся как можно лучше готовить машину к каждой гонке. Так мы готовимся как команда, и конечно нам бы хотелось выиграть в Зандворте. Это одно из моих любимых мест, для меня оно особенное. Так что цель – победа», – рассказал Ферстаппен.

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2 комментария

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Minuvert
В таком болиде и такой форме сложнее проиграть, не вижу причин для беспокойств
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ALMANAC
Надо забирать третью домашнюю победу подряд без вопросов
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