Джордж Расселл: «Хотелось бы выиграть гонку в этом сезоне. Трасса в Нидерландах – одна из самых подходящих для «Мерседеса»

Джордж Расселл поделился ожиданиями от Гран-при Нидерландов.

Пилот « » предположил, что автодром в Зандворте подойдет его команде.

«Мы хотим прибавлять и дальше. Команда в хорошем положении в чемпионате конструкторов, на второй позиции. Можно сказать, мы добились прогресса в борьбе с « », « » и смотримся довольно сильно, но хочется продолжить этот путь.

Конечно, хотелось бы выиграть гонку в этом году, но [Ферстаппен] и «Ред Булл» очень и очень сильны. Полагаю, наша цель – застолбить за собой второе место в командном зачете.

Мы обычно хорошо выступаем на таких трассах, автодромах с высокой прижимной силой. Мы показали скорость в Будапеште, а здесь, пожалуй, один из самых подходящих для нас треков наряду, естественно, с Бразилией. Но мы не знаем, что принесет уик-энд. Похоже, погода будет переменчивой, однако условия неважны – есть ощущение, что мы способны провести сильный уик-энд», – сказал .

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