Ланс Стролл: «Мне нужно немного прибавить в скорости, прямо сейчас Алонсо быстрее меня»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал о целях на вторую половину сезона.

Стролл признал, что ему нужно прибавлять в скорости, если он хочет выйти на один уровень с напарником Фернандо Алонсо.

«Мне кажется, в этом году случилось довольно много вещей, которые мы никак не могли контролировать, и которые при этом заметно на нас повлияли. И я думаю, что если мы будем чище проводить гоночные уик-энды, то и результаты будут лучше.

Я правда в это верю. При этом мне нужно начать выжимать больше из машины и немного прибавить в скорости, потому что прямо сейчас Фернандо Алонсо немного быстрее меня. Так что мне нужно разобраться, как именно действовать, чтобы прибавить и стать немного быстрее», – рассказал Стролл.

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3 комментария

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White Pardus
Чувак, не расстраивайся. Алонсо быстрее многих в принципе)
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Великий Алонсо
Не переживай, Лэнс. Проигрывать Алонсо не стыдно, он быстрее не только тебя, а абсолютно всех в пелетоне. Твой напарник быстрейший пилот всех времен, гордись этим.
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JaguaR4ik
Ответ White Pardus
Чувак, не расстраивайся. Алонсо быстрее многих в принципе)
Он хотя бы это признает, в отличии от того же окона. В целом парень выглядит вполне адекватным, даже немного жаль, что показывает такие результаты
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