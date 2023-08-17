Ланс Стролл: «Мне нужно немного прибавить в скорости, прямо сейчас Алонсо быстрее меня»

Пилот «Астон Мартин» рассказал о целях на вторую половину сезона.

Стролл признал, что ему нужно прибавлять в скорости, если он хочет выйти на один уровень с напарником Фернандо Алонсо.

«Мне кажется, в этом году случилось довольно много вещей, которые мы никак не могли контролировать, и которые при этом заметно на нас повлияли. И я думаю, что если мы будем чище проводить гоночные уик-энды, то и результаты будут лучше.

Я правда в это верю. При этом мне нужно начать выжимать больше из машины и немного прибавить в скорости, потому что прямо сейчас немного быстрее меня. Так что мне нужно разобраться, как именно действовать, чтобы прибавить и стать немного быстрее», – рассказал Стролл.

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