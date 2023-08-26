Гран-при Нидерландов-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Перес – 3-й по итогам дождевой сессии

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Зандворт
26 августа 2023 года
3-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,631 (18 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,379 (18)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +1,000 (18)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,003 (14)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,092 (18)
6. Алекс Албон («Уильямс») +1,119 (19)
7. Оскар Пиастри («Макларен») +1,261 (20)
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,334 (25)
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,462 (12)
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,527 (24)
11. Пьер Гасли («Альпин») +1,579 (15)
12. Карлос Сайнс («Феррари») +1,807 (17)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,913 (18)
14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,939 (20)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,009 (20)
16. Эстебан Окон («Альпин») +2,175 (12)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,427 (15)
18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +4,712 (26)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +6,851 (9)
20. Кевин Магнуссен («Хаас») – не показал времени (0)
 

Магнуссен врезался в барьеры на дождевой трассе, 3-я практика перед Гран-при Ниделандов прервана красными флагами

3-ю практику вновь остановили красными флагами – Чжоу развернулся в гравий

Гран-при Нидерландов-2023. 2-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й

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20 комментариев

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bagi
Ответ irs118return
Рассел, как уровнялось дождём , на своём полуболиде вытер ноги об недосемикратного)))
"вытер" в третьей практике? не смеши мои тапочки. пусть в квале даст результат, а практика вообще не показательна.
+14
-3
+11
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Vladichka Niskazhunikomu
дождевая квала и дождевая гонка - неужели в этом году будет интересно в Голландии?
+10
-1
+9
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Minuvert
На квалификацию прогноз в 10% дождя всего, вся надежда на гонку остается
Да, очень хочется не заснуть во время ГП :)
+3
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+3
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Scorpio
Трасса подсыхала, все лучшие времена, это конец практики. Вообще не показательно
+1
0
+1
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<~Inter~>
Лоусону не позавидуешь. Всего 26 кругов на машине перед квалификацией
+1
0
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Minuvert
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
дождевая квала и дождевая гонка - неужели в этом году будет интересно в Голландии?
На квалификацию прогноз в 10% дождя всего, вся надежда на гонку остается
+1
0
+1
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Scorpio
В конце стартовой прямо на повороте чуть ли не каждый пилот заехал в кармашек, блокируя колеса, если завтра трасса будет влажной, думаю на старте увидим пару вылетов
+1
-1
0
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Mortimer1
Албон хорош как обычно
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bagi
ни копчëный, ни уж тем более тапок не то, что не являются моими кумирами - я их за гонщиков то не считаю. мало того, сейчас в пелотоне у меня нет кумиров. немного симпатизирую лолонсо, с интересом наблюдаю за Пиастри. Поэтому, кого там кто натянул, мне непонятно и не интересно. ты наверное по себе судишь - тебя часто натягивают?
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Дмитрий Дудников
Ответ imeka21
Расселл хорош
Только в квале нужно повторить.
+2
-2
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Иван Алейников
Ответ Дмитрий Дудников
Только в квале нужно повторить.
У него в этом году с этим не очень.
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Иван Алейников
Ответ Minuvert
На квалификацию прогноз в 10% дождя всего, вся надежда на гонку остается
Так может и не подсохнуть.
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Шепот Шумов
Ответ irs118return
Рассел, как уровнялось дождём , на своём полуболиде вытер ноги об недосемикратного)))
Ты - сама адекватность!
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