Гран-при Нидерландов-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Перес – 3-й по итогам дождевой сессии
Зандворт
26 августа 2023 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,631 (18 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,379 (18)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +1,000 (18)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,003 (14)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,092 (18)
6. Алекс Албон («Уильямс») +1,119 (19)
7. Оскар Пиастри («Макларен») +1,261 (20)
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,334 (25)
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,462 (12)
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,527 (24)
11. Пьер Гасли («Альпин») +1,579 (15)
12. Карлос Сайнс («Феррари») +1,807 (17)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,913 (18)
14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,939 (20)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,009 (20)
16. Эстебан Окон («Альпин») +2,175 (12)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,427 (15)
18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +4,712 (26)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +6,851 (9)
20. Кевин Магнуссен («Хаас») – не показал времени (0)
Магнуссен врезался в барьеры на дождевой трассе, 3-я практика перед Гран-при Ниделандов прервана красными флагами
3-ю практику вновь остановили красными флагами – Чжоу развернулся в гравий
Гран-при Нидерландов-2023. 2-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й
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