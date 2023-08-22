Шарль Леклер: «Не хотел бы увеличения массы болидов «Ф-1», но и очень сильного снижения – важен баланс»

Шарль Леклер рассказал, как относится к тяжелым болидам современной «Формулы-1».

Гонщик « » согласился, что проблема существует, однако отметил и позитивные моменты, связанные с сегодняшними машинами.

«Когда я пришел [в «Ф-1»] в 2018-м, машины уже были довольно тяжелыми. Я пилотировал болид 2004 года в Абу-Даби – с 50 килограммами топлива, но, безусловно, разница с актуальными машинами ощущается.

Мне не нравятся тяжелые автомобили. Если говорить о юркости болида и поведении в низкоскоростных поворотах, масса чувствуется. Но должен сказать, что в средне- и высокоскоростных поворотах у нас невероятная прижимная сила в сравнении с тем, что было 12 или 13 лет назад, и это очень впечатляет.

Полагаю, важен баланс. Я бы не хотел, чтобы масса становилась еще больше, это точно. Но если очень сильно снизить массу, это повредит аэродинамике. Машины огромные, и они производят гораздо больше прижимной силы, чем 12 лет назад», – сообщил монегаск.

также отметил, что смена технического регламента в 2022 года привела к значительному сдвигу в характеристиках автомобилей:

«Они управляются совсем по-другому в сравнении с прошлой эпохой. Машины последних 10-15 лет пилотировались более или менее одинаково. Сейчас философия совершенно другая.

Это новая философия для всех команд, и прошло лишь полтора года, так что есть пространство для прогресса. Нынешние болиды гораздо чувствительнее к изменениям – очень небольшие правки могут сделать очень хорошую машину очень плохой. Ситуация стала чуть более непредсказуемой».

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