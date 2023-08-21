Марио Андретти: «Ф-1» может переусердствовать в США»

Марио Андретти считает, что «Формула-1» может «переусердствовать» в Америке.

В текущем сезоне серия впервые проводит три Гран-при в США – в , Остине и Лас-Вегасе.

«В какой-то степени можно переусердствовать.

Нет другой страны на планете, где « » проводит три этапа, так что давайте радоваться и извлекать из этого максимум. Не надо пытаться прыгать выше головы», – заявил чемпион мира 1978 года.

также поделился мнением о дебютном Гран-при Лас-Вегаса:

«Будущее выглядит надежным, и это очень важно, ведь многие городские гонки приходят и уходят. Но [инфраструктура «Ф-1»] в Лас-Вегасе не просто ради уик-энда – все надежно. Есть о чем порадоваться фанату «Ф-1».

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