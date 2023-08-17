Технический директор «Ред Булл»: «Люди до сих пор не поняли принцип работы нашей системы DRS. Это удивляет»

Технический директор « » Пьер Ваше поделился мнением об эффективности работы системы DRS на болиде команды.

Многие конкуренты в этом сезоне отмечают то, какого преимущества в скорости «Ред Булл» удается достичь в зонах DRS и работают над созданием аналогичных конструкций, однако пока не могут добиться успеха.

Ключевым фактором в эффективности конструкции является соотношение аэродинамического сопротивления заднего антикрыла и нижних закрылков. Благодаря высокой стабильности задней оси болида, в «Ред Булл» могут позволить себе использовать закрылки совсем небольшого размера, иногда даже состоящих из одного элемента. В результате на прямой заднее антикрыло принимает на себя большую часть сопротивления воздуху, за счет чего при активации DRS и «открытию» крыла машина получает значительный скоростной импульс, сбрасывая уровень сопротивления воздуху.

На трассах, где максимальная прижимная сила важнее аэродинамической эффективности, в «Ред Булл», как и в других командах, используют конструкцию с закрылками более крупного размера, что дает преимущество в поворотах. И на таких трассах преимущество «Ред Булл» в скорости при включенном DRS уже не так велико.

«Самое удивительное, что люди начали говорить об этом только спустя два года после того, как мы вообще ввели данную технологию. У нас были сотни тестов и проверок ФИА – поскольку в ФИА хотели проверить, не используем ли мы какой-то трюк. Но некоторые люди до сих пор не понимают, почему на трассах с высоким уровнем прижимной силы наше преимущество исчезает. Ну, что сказать, значит они до сих пор не поняли принцип конструкции. Что нас довольно сильно удивляет», – рассказал Ваше.

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