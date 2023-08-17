Технический директор «Ред Булл»: «Люди до сих пор не поняли принцип работы нашей системы DRS. Это удивляет»
Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше поделился мнением об эффективности работы системы DRS на болиде команды.
Многие конкуренты в этом сезоне отмечают то, какого преимущества в скорости «Ред Булл» удается достичь в зонах DRS и работают над созданием аналогичных конструкций, однако пока не могут добиться успеха.
Ключевым фактором в эффективности конструкции является соотношение аэродинамического сопротивления заднего антикрыла и нижних закрылков. Благодаря высокой стабильности задней оси болида, в «Ред Булл» могут позволить себе использовать закрылки совсем небольшого размера, иногда даже состоящих из одного элемента. В результате на прямой заднее антикрыло принимает на себя большую часть сопротивления воздуху, за счет чего при активации DRS и «открытию» крыла машина получает значительный скоростной импульс, сбрасывая уровень сопротивления воздуху.
На трассах, где максимальная прижимная сила важнее аэродинамической эффективности, в «Ред Булл», как и в других командах, используют конструкцию с закрылками более крупного размера, что дает преимущество в поворотах. И на таких трассах преимущество «Ред Булл» в скорости при включенном DRS уже не так велико.
«Самое удивительное, что люди начали говорить об этом только спустя два года после того, как мы вообще ввели данную технологию. У нас были сотни тестов и проверок ФИА – поскольку в ФИА хотели проверить, не используем ли мы какой-то трюк. Но некоторые люди до сих пор не понимают, почему на трассах с высоким уровнем прижимной силы наше преимущество исчезает. Ну, что сказать, значит они до сих пор не поняли принцип конструкции. Что нас довольно сильно удивляет», – рассказал Ваше.
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