Джанкарло Физикелла: «С Ральфом Шумахером у нас были не лучшие отношения, Михаэль был фигурой совсем другого масштаба»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, какими были его отношения с и Ральфом Шумахерами.

По словам итальянца, с Ральфом они всегда не ладили, в то время как с Михаэлем были друзьями.

«Когда мы выступали за « » в 1997 году, у нас с были не лучшие отношения. Он был непростым человеком – и чувствовал свое превосходство надо мной несмотря на то, что я оказался быстрее него. На этапе в Аргентине я финишировал вторым, а он третьим. Он подошел ко мне после Гран-при и отпустил глупую шутку: «Он молодец, куплю ему пиццу». С того момента отношения только ухудшались.

Михаэль же и как человек, и как гонщик был фигурой совсем другого масштаба. У нас с Михаэлем были прекрасные отношения: мы оба увлекались футболом, он сам ежегодно проводил 2-3 матча за сборную. Так что у нас были общие интересы в гонках, в футболе, мы часто вместе ужинали, ходили в караоке. Очень жаль, что с Михаэлем такое случилось, судьба порой бывает очень жестокой. И я также переживаю за то, что случилось с Алексом Дзанарди», – рассказал Физикелла.

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