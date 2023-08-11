Фредерик Вассер: «К сентябрю болид «Феррари» должен стать на 0,2 секунды быстрее, к октябрю еще на 0,2, и еще на 0,4 к следующему году»

Руководитель «Феррари» рассказал о планах по доработке болида.

По словам Вассера, если результаты разработок будут соответствовать ожиданиям, в 2024 году «Феррари» должна будет стать примерно на 0,8 секунды быстрее на круге.

«У нас есть план развития болида. Данные которого говорят о том, что к сентябрю наша машина должна стать на 0,2 секунды быстрее, к октябрю еще на 0,2 секунды быстрее, и еще на 0,4 секунды быстрее в следующем году.

У команды есть рабочий план и мы не можем позволить себе терять время, пытаясь синхронизироваться с другими департаментами (в которых произошли кадровые перестановки)», – рассказал Вассер.

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