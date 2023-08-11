Фредерик Вассер: «К сентябрю болид «Феррари» должен стать на 0,2 секунды быстрее, к октябрю еще на 0,2, и еще на 0,4 к следующему году»

Теги Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о планах по доработке болида.

По словам Вассера, если результаты разработок будут соответствовать ожиданиям, в 2024 году «Феррари» должна будет стать примерно на 0,8 секунды быстрее на круге.

«У нас есть план развития болида. Данные которого говорят о том, что к сентябрю наша машина должна стать на 0,2 секунды быстрее, к октябрю еще на 0,2 секунды быстрее, и еще на 0,4 секунды быстрее в следующем году.

У команды есть рабочий план и мы не можем позволить себе терять время, пытаясь синхронизироваться с другими департаментами (в которых произошли кадровые перестановки)», – рассказал Вассер.

Как дела в «Феррари»? Машину не бросят и частично возьмут на следующий год, команда далека до идеала, изменения не остановятся

6 комментариев

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Dilvish-T-D
К декабрю улетит в космос
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Анатолий Дегтярёв
Ага, я тебе верю! (Вилли Вонка.jpeg)
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mclaren-honda
Каждый раз когда глава команды даёт такие точные прогнозы на такой длительный период вперёд, его команда всё фейлит
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Hans_Zimmer
Даже так будет отставание от РБ. Это если мы еще представим, что быки не будут развивать болид.
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SergeyKLIM
Но это не точно…
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Himura
Звучит как план!
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