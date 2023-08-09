Альгерсуари отказался от места в «Лотусе» в 2012-м: «Большая ошибка. Казалось очевидным, что перейду в «Ред Булл», но меня уволили в последнюю минуту сезона»

Хайме Альгерсуари до сих пор не понимает увольнения из системы «Ред Булл».

Экс-пилот «Торо Россо» (ныне « ») рассчитывал, что займет место Марка Уэббера благодаря успешным выступлениям в 2011 году, однако австралиец остался в «Формуле-1», а «Ред Булл» в конце сезона избавился от Хайме и его напарника . Альгерсуари сообщил, что отверг возможность присоединиться к «Лотусу».

«Контракт с «Ред Булл» заканчивался в конце того года. За два месяца до финиша сезона «Лотус» предложил выступать за команду и стать напарником .

Начиная с седьмой или восьмой гонки мы стабильно зарабатывали хорошие очки. Пожалуй, это был лучший период моей гоночной карьеры. Я чувствовал дополнительную уверенность в себе и поддержку остального пелотона. Поначалу с машиной были проблемы, однако мы зарабатывали очки и побеждали чемпионов мира вроде в командах, чьи бюджеты были гораздо больше нашего.

Сезон шел очень хорошо, но я не подписал контракт. После шести лет с «Ред Булл» казалось очевидным – по крайней мере для меня – что если я выступаю хорошо, побеждаю напарника и затаскиваю болид, который не должен быть в очках, в очки, этого хватит для перехода в «Ред Булл» на 2012 год, поскольку мы считали, что Марк Уэббер уходит», – сказал испанский диджей, назвав решение отказать « » «большой ошибкой».

Хайме подчеркнул, что испытывает смешанные чувства, поскольку без поддержки «Ред Булл» не пробился бы в «Ф-1»:

«Без «Ред Булл» я бы точно не получил шанс в «Ф-1». Никто из пилотов, выступающих за «Ред Булл», не получил бы такой шанс. Это предельно ясно. Но также предельно ясно, что они не должны были так меня увольнять.

Ради этого они дождались последней минуты сезона и пытались сделать все возможное, чтобы [у меня и Буэми] не было шансов перейти куда-либо еще.

Было очень больно, потому что карьера на этом закончилась. Я вел переговоры с другими командами, но они просили денег, которых у нас не было. Очень обидно, потому что мне предлагали работу. Я всегда считал: если напарник тебя побеждает, если ты не даешь результат, то должен уйти.

Но если завозишь в очки болид, который для этого не предназначен, если стабильно побеждаешь напарника и выигрываешь у чемпионов мира, предельно ясно, что ты заслуживаешь шанс.

Звонок был очень быстрым, он продлился всего одну минуту. Очень тяжелая ситуация, и я не понимал, почему она случилась. Даже сегодня я не понимаю. Дело в том, что два пилота, которые пришли после нас [Даниэль Риккардо и Жан-Эрик Вернь] не превзошли наши результаты. Одного из них повысили до «Ред Булл», и потом он стал третьим в чемпионате. Я понимаю, как работает «Ф-1», но отказываюсь понимать то решение, потому что оно не было спортивным.

Они разыграли свои карты, а я был недостаточно умен, чтобы вовремя уйти. У меня была возможность в Абу-Даби в 2011-м, был контракт, который нужно было подписать. Это был единственный шанс. Я не подписал, потому что хотел верить людям, которые помогали мне с тех пор, как мне исполнилось 15 лет.

Сложилось неудачно, но я ни о чем не жалею. Прошло уже 10 или 11 лет. Я рад, что мне дали шанс, и это было потрясающее приключение. Пару лет было больно, и вот где я теперь. Я создаю музыку, путешествую по клубам, знакомлюсь с новыми людьми – такой я человек. Я ни о чем не жалею».

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