Отмар Сафнауэр: «Альпин» – не футбольная команда, требуется время, чтобы изменить культуру. Боссов «Рено» не устроили мои сроки»

Отмар Сафнауэр указал причину расставания с «Альпин».

Специалист покинул пост руководителя команды «Формулы-1», которую возглавлял с начала 2022 года.

«Безусловно, мы разошлись по обоюдному согласию. Я выложил сроки – как много времени требуется в «Ф-1» для того, чтобы изменения сработали. Знаете, это не футбольная команда – только два [гонщика] и 998 техников, инженеров и специалистов по аэродинамике, и требуется время, чтобы изменить культуру.

Сроки не устроили боссов « », они хотели сделать все быстрее, и по данному вопросу мы разошлись во мнениях. Так что да, по обоюдному согласию.

Я не достиг всего, чего хотел достичь. Я надеялся выстроить команду по-настоящему высокого уровня здесь и был на пути к этому. Просто не повезло, что все хорошие специалисты связаны долгосрочными контрактами и придут только в 2024-м и 2025-м. Надеюсь, они все равно придут, но теперь решать им», – сообщил Сафнауэр в интервью Speed City Broadcasting.

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