Кристиан Хорнер: «Если юниоры не выживают с Марко, то точно не выживут в «Ф-1»
Кристиан Хорнер считает оправданным жесткий подход Гельмута Марко в Академии «Ред Булл».
Руководитель команды сравнил консультанта «Ред Булл» с трехкратным чемпионом «Формулы-1» Ники Лаудой, который работал в «Мерседесе» в последние годы жизни.
«Юниорам с ним тяжело, но если они не выживают с Гельмутом, то точно не выживут в «Ф-1».
Для менеджера по коммуникациям он являемся сущим кошмаром. Когда Гельмут идет вразнос, [журналистам] достаточно слегка его подтолкнуть, чтобы получить заголовок.
Но он говорит как видит. Во многих отношениях схожий подход был у Ники Лауды. Они из одного поколения и устроены одинаково.
В свои 80 лет ему по-прежнему нужны фиолетовые сектора. Он до сих пор смотрит каждую сессию «Ф-3», каждую сессию «Ф-2», наблюдает за всеми временами и скрупулезно следит за молодыми талантами. У меня с ним всегда были очень открытые и хорошие отношения», – сказал Хорнер в подкасте Unlapped.
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