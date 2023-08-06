Кристиан Хорнер: «Если юниоры не выживают с Марко, то точно не выживут в «Ф-1»

Кристиан Хорнер считает оправданным жесткий подход Гельмута Марко в Академии «Ред Булл».

Руководитель команды сравнил консультанта « » с трехкратным чемпионом «Формулы-1» , который работал в « » в последние годы жизни.

«Юниорам с ним тяжело, но если они не выживают с Гельмутом, то точно не выживут в «Ф-1».

Для менеджера по коммуникациям он являемся сущим кошмаром. Когда Гельмут идет вразнос, [журналистам] достаточно слегка его подтолкнуть, чтобы получить заголовок.

Но он говорит как видит. Во многих отношениях схожий подход был у Ники Лауды. Они из одного поколения и устроены одинаково.

В свои 80 лет ему по-прежнему нужны фиолетовые сектора. Он до сих пор смотрит каждую сессию «Ф-3», каждую сессию «Ф-2», наблюдает за всеми временами и скрупулезно следит за молодыми талантами. У меня с ним всегда были очень открытые и хорошие отношения», – сказал в подкасте Unlapped.

Гельмут Марко: «Алонсо и Хэмилтон могли быть ближе Переса к Ферстаппену, но победить Макса не способен никто. 2-е место за ним – как победа»

Гельмут Марко: «Ферстаппен выиграл бы даже с последнего места, наверное»