Гельмут Марко: «Ферстаппен выиграл бы даже с последнего места, наверное»

Теги Гран-при Бельгии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко предположил, что Макс Ферстаппен выиграл бы с конца решетки в Бельгии.

Гонщик «Ред Булл» одержал очередную победу, стартовав шестым. Его отрыв от напарника Серхио Переса на финише составил более 22 секунд.

«Макса уже можно отнести к категории гонщиков высочайшего уровня.

Наверное, он выиграл бы даже с последнего места», – отметил советник «Ред Булл».

«Я удивился, что Максу потребовалось так много времени, чтобы выйти в лидеры», – добавил руководитель команды Кристиан Хорнер.

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен облетел всех и с 6-го места, «Макларен» гениально спас гонку под дождем

Ферстаппен выиграл 8 гонок «Ф-1» подряд. До рекорда Феттеля – одна победа

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий