Гельмут Марко: «Ферстаппен выиграл бы даже с последнего места, наверное»
Гельмут Марко предположил, что Макс Ферстаппен выиграл бы с конца решетки в Бельгии.
Гонщик «Ред Булл» одержал очередную победу, стартовав шестым. Его отрыв от напарника Серхио Переса на финише составил более 22 секунд.
«Макса уже можно отнести к категории гонщиков высочайшего уровня.
Наверное, он выиграл бы даже с последнего места», – отметил советник «Ред Булл».
«Я удивился, что Максу потребовалось так много времени, чтобы выйти в лидеры», – добавил руководитель команды Кристиан Хорнер.
Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен облетел всех и с 6-го места, «Макларен» гениально спас гонку под дождем
Ферстаппен выиграл 8 гонок «Ф-1» подряд. До рекорда Феттеля – одна победа
Комментарии