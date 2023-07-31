Гельмут Марко: «Ферстаппен выиграл бы даже с последнего места, наверное»

Гельмут Марко предположил, что Макс Ферстаппен выиграл бы с конца решетки в Бельгии.

Гонщик « » одержал очередную победу, стартовав шестым. Его отрыв от напарника на финише составил более 22 секунд.

« уже можно отнести к категории гонщиков высочайшего уровня.

Наверное, он выиграл бы даже с последнего места», – отметил советник «Ред Булл».

«Я удивился, что Максу потребовалось так много времени, чтобы выйти в лидеры», – добавил руководитель команды .

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