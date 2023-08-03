Кристиан Хорнер: «Я до сих пор восстанавливаюсь от сезона-2021 и точно не хочу повторения»

Кристиан Хорнер ответил на вопрос, хочет ли повторения захватывающего сезона-2021.

Тогда Макс Ферстаппен выиграл свой первый титул по итогам Гран-при Абу-Даби, «Ред Булл» проиграл « » командное чемпионство. В нынешнем году австрийцы одержали победы во всех гонках.

«Точно нет. Я до сих пор восстанавливаюсь от сезона-2021.

Сегодняшние результаты выстроены на сотрудничестве. Важен каждый человек в команде, каждый этаж на базе. Невозможно достичь такого случайно. Это прекрасный момент для нашей команды, и мы должны снять шляпу перед всеми, кто упорно трудится за кадром ради таких достижений», – заявил руководитель «Ред Булл».

«Ред Булл» выиграл 13 Гран-при подряд, улучшив рекорд «Формулы-1»

Ферстаппен выиграл 8 гонок «Ф-1» подряд. До рекорда Феттеля – одна победа