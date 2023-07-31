Шарль Леклер: «Наши результаты в первой половине года были очень далеки от ожиданий, которые были у нас перед началом сезона»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о том, как для команды сложилась первая половина нынешнего сезона.

«Все прошло не слишком хорошо. Перед первой гонкой сезона целью было сделать шаг вперед относительно прошлого сезона, то есть выиграть чемпионат. И если смотреть на первую половину этого года можно сказать, что наши результаты очень далеки от ожиданий, которые были у нас перед началом сезона.

И, с другой стороны, как только мы поняли, как обстоят дела, наши ожидания от этого сезона несколько изменились. И нужно сказать, что команда отреагировала просто блестяще, порой обновления подготавливались на 1-1,5 месяца раньше запланированного срока», – рассказал Леклер.

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1 комментарий

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Но следующий год будет точно за Феррари!!!
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